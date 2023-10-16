«В России безопаснее»: Отец украинского футболиста Роспутько о бегстве сына

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Футболист молодежной команды львовского «Шахтера» Александр Роспутько исчез после матча юношеской Лиги чемпионов УЕФА против бельгийского «Антверпена». О дальнейшей судьбе молодого игрока рассказал его отец.
Юрий Роспутько опроверг информацию о том, что его сын попросил у российских властей политического убежища. По словам отца, молодой человек просто написал заявление на получение российского паспорта, как он сделал бы это на своей Родине, в Горловке под Донецком. Одной из причин побега называют политические разногласия, так как Александр, как и вся его семья, придерживается пророссийских взглядов. Известно, что к своему шагу молодой человек готовился несколько месяцев.
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