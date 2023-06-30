В России допустили подготовку Киевом провокации под чужим флагом на ЗАЭС

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Полянский: Киев может готовить операцию под чужим флагом на ЗАЭС, чтобы обвинить Москву
Он пояснил, что западная сторона и киевские власти попытаются обвинить в произошедшем Москву. Цель таких действий будет состоять в том, чтобы вновь заручиться поддержкой ряда стран, которые устали направлять средства на Украину.
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Анастасия Крестьянова