В России допустили проблемы с визами США для делегации в ООН

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Дмитрий Полянский, который занимает должность первого заместителя постоянного представителя России в ООН, выразил опасения о возможных проблемах с получением виз США для российской делегации, которая планирует принять участие в Генеральной Ассамблее организации. Об этом пишут «Известия».
«Ни одна из сторон не застрахована от возникновения новых визовых проблем. У нас нет оснований предполагать, что американская сторона откажется от своей стратегии создания препятствий для наших представителей», — заявил Полянский.
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