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В России хотят запретить чиновникам использовать иностранные мессенджеры

«Известия»: чиновникам могут запретить использовать иностранные мессенджеры
04 декабря 2023, 09:42
Фото: iStock/Oleg Elkov

Фото: iStock/Oleg Elkov

Российским госслужащим хотят запретить пользоваться иностранными мессенджерами в личных целях.
Письмо на имя вице-премьера Дмитрия Григоренко написал заместитель председателя комитета по безопасности Госдумы Анатолий Выборный, сообщают «Известия».

«Мы живем в таких реалиях, когда последствия утечки конфиденциальных сведений могут быть необратимы. Особенно это важно для госслужащих, которые имеют доступ к ДСП и другим секретным бумагам. Не случайно по этому пути уже пошли некоторые страны», — объяснил свою инициативу Выборный.

В качестве примера он привёл Францию, где власти запретили министрам пользоваться иностранными сетями. По мнению Выборного, даже несмотря на то, что чиновникам запретили пользоваться продукцией Apple, у хакеров сохраняется возможность добыть информацию о человеке из любого телефона, если тот имеет аккаунты в иностранных мессенджерах.

Эксперт в сфере информационной безопасности Денис Батранков предлагает создать отдельный отечественный мессенджер для чиновников.

Ранее сообщалось, что в Госдуму в понедельник, 4 декабря, будет внесён законопроект, уточняющий понятие «соотечественник».
Об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев в Telegram-канале.

Проект закона будет исключать слова «как правило» из действующей редакции ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» от 24.05.1999 N 99. Депутат уточнил, что в определение входит два обязательных критерия.

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#общество
#мессенджеры
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Названо последствие усиления ультраправых в Европе
FT: Украина может потерять 50 млрд евро из-за усиления ультраправых в Европе
04 декабря 2023, 07:46

Фото: istock / artJazz

Украина может потерять обещанные Евросоюзом 50 миллиардов евро из-за усиления ультраправых в Европе. Об этом сообщает британская газета The Financial Times.

«Раздоры в ЕС относительно инвестиций и будущего Украины ставят под угрозу важнейшие обещания Киеву, сделанные несколько месяцев назад — как раз в то время, когда поток финансовой и военной поддержки на Украину из США резко приостановился из-за поляризации конгресса по этому вопросу», — пишет издание.
Сообщается, что будущее вступление Украины в Евросоюз ставится под сомнение из-за сопротивления Венгрии, а попытка администрации американского президента Джо Байдена добиться от конгресса выделения нового пакета помощи Украины в размере 60 млрд долларов встречает сопротивления со стороны сторонников Республиканской партии.

Ранее Дмитрий Медведев поблагодарил министра обороны США Ллойда Остина за искренность в словах о причине помощи Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#помощь
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«Ъ»: Прокурор запросил обвиняемым по делу о надувных танках по 5,5 лет
04 декабря 2023, 06:23

Фото: iStock/gorodenkoff

Прокуратура запросила для двух бывших офицеров Минобороны России по 5,5 лет лишения свободы по так называемому «делу о надувных танках». Об этом пишет «Коммерсантъ».
Двое офицеров, Юрий Здравило и Виталий Ликучев обвиняются в требовании 7,4 млн рублей за покровительство у руководителя ЗАО "НПП "Русбал", который рассчитывал стать единственным поставщиком для российской армии надувных макетов военной техники в натуральную величину.

Бывшие офицеры вину не признают и считают произошедшее провокацией. Они указали, что на момент задержания уже вышли в отставку и не выполняли функций в Минобороны.

Первоначально Здравило и Ликучева подозревали во взяточничестве, но дело переквалифицировано на особо крупное мошенничество.

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#танки
#прокуратура
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Для США настало время обвинить Зеленского во всех неудачах на Украине
Филиппо: Соединённые Штаты решили обвинить Зеленского во всех неудачах Украины
04 декабря 2023, 03:25

Соединённые Штаты решили, что настало время обвинить в неудаче свою марионетку — президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Действительно, умопомрачительное интервью главы НАТО Йенса Столтенберга на немецком телеканале ARD: пришло время обвинить в неудаче их марионетку — Зеленского», — написал политик на своей странице в cоцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

Так Филиппо прокомментировал интервью генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга немецкому телеканалу Das Erste,в котором тот призвал готовиться к плохим новостям по поводу конфликта на Украине. По словам Столтенберга, Украина находится в критической ситуации. Когда журналисты спросили главу альянса о действиях украинской армии в таком положении, он переадресовал «принятие этих сложных оперативных решений украинцам и их военному руководству».

Лидер «Патриотов» подчеркнул, что подобная тактика отнюдь не нова для США: их «глубинное государство» всегда подобным образом расправлялось со своими марионетками, сначала создавая, а затем уничтожая их.

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#нато
#сша
#украина
#владимир зеленский
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«Известия»: Телефоны в школах могут запретить уже в январе 2024 года
04 декабря 2023, 02:32

Фото: iStock/dolgachov

Использование мобильных телефонов на уроках планируют запретить уже с января 2024-го, выяснили «Известия». Это следует из поправок ко второму чтению, которые профильный думский комитет по просвещению будет рассматривать в понедельник, 4 декабря.
Согласно документу, имеющемуся в распоряжении издания, закон вступит в силу сразу после его официального опубликования — то есть начала нового учебного года можно будет не дожидаться.

В парламенте «Известиям» пояснили, что рассчитывают полностью принять законопроект в ещё в 2023 году. В свою очередь, в российском правительстве уже заявили о поддержке документа.

Ранее РИА Новости сообщило, что была внесена поправка в Государственную Думу о запрете использования телефонов в школах, даже в случае образовательных задач. В исходной версии документа образовательные цели и экстренные ситуации были исключением из правила.

В ноябре Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает запрет использования школьниками телефонов и других гаджетов для связи во время уроков.

В соответствии с текстом законопроекта, ученики смогут пользоваться средствами связи только с разрешения учителя, а также в случаях чрезвычайных ситуаций и угрозы для жизни. По мнению инициаторов законопроекта, такие изменения помогут укрепить роль учителей в школьной среде.

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#мобильная связь
#телефоны
#школьники
#законопроект
#госдума
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Глава МИД Великобритании попытается убедить США продолжать поддержку Киева
The Telegraph: Дэвид Кэмерон попробует уговорить Вашингтон поддерживать Украину
04 декабря 2023, 00:54

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон в рамках своего визита в Вашингтон на следующей неделе, намерен убедить Соединённые Штаты в необходимости продолжать предоставлять Украине финансовую и военную поддержку. Об этом 4 декабря сообщило издание The Telegraph.
«Я хочу заверить их, что мы будем придерживаться выбранного курса и мобилизуем других союзников тоже», — сообщил Кэмерон. 

При этом экс-премьер страны и глава Форин Оффис уверен: несмотря на все споры, которые сейчас ведутся в Вашингтоне по поводу поддержки Украины, в конечном итоге возобладает точка зрения о том, что «европейская безопасность — это американская безопасность».

Кроме того, по словам Дэвида Кэмерона, совокупный экономический потенциал стран-членов НАТО позволяет оказывать поддержку Украине, однако не используется полностью — а между тем, он превышает возможности России примерно в тридцать раз.

Ранее министр иностранных дел и бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон в рамках саммита глав внешнеполитических ведомств НАТО призвал своих коллег убедить оружейные фирмы альянса ещё два года снабжать Украину оружием, чтобы «продержаться дольше России».

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#великобритания
#сша
#поддержка
#украина
#нато
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Площадь пожара на востоке Москвы выросла до 2 тысяч квадратных метров
АГН «Москва»: Пожару на Открытом шоссе присвоен третий ранг опасности
04 декабря 2023, 00:39

Фото: Nikolay_Tsuguliev

Площадь пожара на заводе специализированных автомобилей на востоке Москвы выросла до 2 тыс. кв. метров и продолжает увеличиваться в связи с распространением огня, возгоранию присвоен третий ранг опасности. В здании начались хлопки и обрушения, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Движение по Тюменскому проезду на западе Москвы перекрыли из-за возгорания в здании завода автомобилей на Открытом шоссе. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Кроме того, как сообщил Дептранс Москвы, перекрыто движение по Открытому шоссе от бульвара Маршала Рокоссовского до Ивантеевской улицы. Трамваи № 13 и 36 вместо Халтуринской улицы временно ходят через Краснобогатырскую улицу и Богородское.



На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются

«МЗСА» — это многопрофильное предприятие, на котором разрабатываются и производятся специализированные автомобили, медицинские комплексы, оборудование противопожарной безопасности. Также завод является одним из ведущих производителей прицепной техники в России.

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#пожар
#москва
#завод
#дептранс москвы
#перекрытие
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Эстонцы, направляющиеся в Россию, начали получать листовки с предупреждением
Эстонские пограничники выдают следующим в Россию листовки о закрытии границы
03 декабря 2023, 21:39

Фото: РИА Новости/Сергей Степанов

Эстонские пограничники начали предупреждать своих граждан, направляющихся в Россию через КПП в Нарве, о возможном закрытии границы и проблемах при возвращении обратно. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции и погранохраны Эстонии.
Эстонцы получают листовки, на которых написано, что российская сторона за последние недели якобы несколько раз направляла на границу группы иностранцев, у которых отсутствовали права на въезд в Евросоюз. Если такие действия продолжатся, Эстонии придётся пойти на закрытие пограничного пункта, как это ранее сделала Финляндия. 

Таким образом граждан Эстонии, направляющихся в Россию, предупредили о том, что обратный путь в страну может удлиниться на несколько сотен километров, поскольку придётся воспользоваться другим пунктом пропуска. 

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#эстония
#россия
#граница
#закрытие
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Депутат Безуглая, критиковавшая главкома ВСУ, создала опрос по кандидату на его место
Депутат Рады Безуглая создала опрос по кандидату на место Залужного
03 декабря 2023, 21:23

Фото: iStock/SvetaZi

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, критиковавшая главкома ВСУ Валерия Залужного, запустила онлайн-голосование для выбора кандидата, который мог бы заметить генерала. Опрос опубликован в соцсетях парламентария.
Безуглая написала, что устроила голосование, чтобы узнать реальное мнение населения и других политиков. По её словам, есть возможность вырваться из «тупика» и наконец получить реальный военный план на предстоящий год. 

Среди представленных парламентарием кандидатов числится бывший депутат Верховной рады, генерал-лейтенант, герой Украины Михаил Забродский. За первый час с момента публикации поста он набрал 94 голоса (34%) и в настоящее время лидирует.  

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#валерий залужный
#украина
#депутат
#опрос
#голосование
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Американский эсминец подвергся атаке беспилотниками из Йемена в Красном море
Al Jazeera: эсминец ВМС США обстреляли ракетами и дронами с территории Йемена
03 декабря 2023, 19:45

Фото: РИА Новости/Стрингер

Американский эсминец USS Carney атаковали беспилотниками и ракетами из Йемена. Об этом сообщает катарское издание Al Jazeera, ссылаясь на источник из Пентагона.
Отмечается, что дроны и ракеты были выпущены йеменскими хуситами по эсминцу и коммерческим судам Военно-морских сил США, находящимся в Красном море. 

Экипажу эсминца удалось отразить атаку. В результате обстрела пострадавших не выявлено. 

В этот же день стало известно, что хуситы обстреляли британское торговое судно в Красном море. 

Отметим, что подобные атаки со стороны Йемена в отношении американских кораблей уже неоднократно происходили ранее. Так, в конце ноября были отмечены несколько попыток нанесения ударов по суднам. 

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#сша
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#дроны
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