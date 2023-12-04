В России хотят запретить чиновникам использовать иностранные мессенджеры

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Российским госслужащим хотят запретить пользоваться иностранными мессенджерами в личных целях.
Письмо на имя вице-премьера Дмитрия Григоренко написал заместитель председателя комитета по безопасности Госдумы Анатолий Выборный, сообщают «Известия».
В качестве примера он привёл Францию, где власти запретили министрам пользоваться иностранными сетями. По мнению Выборного, даже несмотря на то, что чиновникам запретили пользоваться продукцией Apple, у хакеров сохраняется возможность добыть информацию о человеке из любого телефона, если тот имеет аккаунты в иностранных мессенджерах.
Эксперт в сфере информационной безопасности Денис Батранков предлагает создать отдельный отечественный мессенджер для чиновников.
Ранее сообщалось, что в Госдуму в понедельник, 4 декабря, будет внесён законопроект, уточняющий понятие «соотечественник».
Об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев в Telegram-канале.
Проект закона будет исключать слова «как правило» из действующей редакции ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» от 24.05.1999 N 99. Депутат уточнил, что в определение входит два обязательных критерия.
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«Мы живем в таких реалиях, когда последствия утечки конфиденциальных сведений могут быть необратимы. Особенно это важно для госслужащих, которые имеют доступ к ДСП и другим секретным бумагам. Не случайно по этому пути уже пошли некоторые страны», — объяснил свою инициативу Выборный.
Эксперт в сфере информационной безопасности Денис Батранков предлагает создать отдельный отечественный мессенджер для чиновников.
Ранее сообщалось, что в Госдуму в понедельник, 4 декабря, будет внесён законопроект, уточняющий понятие «соотечественник».
Об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев в Telegram-канале.
Проект закона будет исключать слова «как правило» из действующей редакции ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» от 24.05.1999 N 99. Депутат уточнил, что в определение входит два обязательных критерия.
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Мария Фирсова