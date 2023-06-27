В России хотят запретить чиновникам выезжать из страны при КТО

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Султан Хамзаев призвал запретить чиновникам выезжать из России при режиме КТО
Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой запретить чиновникам выезжать из России при действии режима КТО. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, сейчас именно по такому принципу работают представители силовых структур. Он подчеркнул, что, в случае КТО, силовики в срочном порядке выходят на службу.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Минобороны объявило о старте летно-тактических учений истребителей над Балтикой.
«При введении режима КТО в регионах чиновникам всех рангов нужно законодательно запретить выезжать из страны», - уверен Хамзаев.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Минобороны объявило о старте летно-тактических учений истребителей над Балтикой.
Татьяна Лаврова