В России начали готовить специалистов по политологическим исследованиям

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В России начали готовить экспертов по политологическим исследованиям информационных материалов. Об этом сообщил замдиректора Российского федерального центра судебных экспертиз (РФЦСЭ) при Минюсте РФ Георгий Омельянюк.
Он рассказал об этом в ходе XII Международной научно-практической конференции «Теория и практика фундаментальных и прикладных исследований в сфере судебно-экспертной деятельности и ДНК-регистрации населения РФ», которая проходит в Новосибирске.
Омельянюк рассказал, что специалисты этой отрасли будут заниматься делами о признании некоммерческих организаций и физических лиц иноагентами, о распространении экстремистской информации, о призывах к массовым беспорядкам и о нарушениях в проведении выборов.
Эксперт добавил, что специалисты по политологическим исследованиям будут анализировать пропагандистские материалы, которые размещены в интернете, сказаны в эфире ТВ и радио, а также на внешних носителях информации. Кроме того, будут анализироваться комментарии пользователей интернета.
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Омельянюк рассказал, что специалисты этой отрасли будут заниматься делами о признании некоммерческих организаций и физических лиц иноагентами, о распространении экстремистской информации, о призывах к массовым беспорядкам и о нарушениях в проведении выборов.
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Анастасия Чинкова