В России назначен новый турецкий посол

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В сообщении говорится, что глава МИД Хакан Фидан уже сообщил дипломатам о новых назначениях. Он пожелал всем удачи на новых постах.
«Соответственно, пресс-секретарь Министерства иностранных дел и генеральный директор управления по информации Бильгич был назначен послом Турции в Москве», - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в отелях Турции массовым явлением становятся неприятные инциденты, связанные с хамским поведением обслуживающего персонала в адрес туристов из России. Часть турецких отелей работают преимущественно на немецких туристов. Россияне тоже могут купить такие путевки, однако им предлагается не заявлять о себе слишком громко. На фоне этого велика возможность, что Турция перестанет быть любимым заграничным курортом для туристов из РФ.