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Директор Luding Хачатурян: россияне в 2023 году не стали меньше потреблять дорогого вина
В текущем году россияне не сократили потребление высококачественных вин, стоимостью свыше 20 тысяч рублей за бутылку. Как рассказал исполнительный директор одной из крупнейших компаний-импортеров вина в Россию Luding Group Эрнест Хачатурян в интервью РИА Новости, лишь около 2% потребителей перешли к винам более низкой ценовой категории в первой половине года.
Хачатурян отметил, что наблюдалась незначительная флуктуация в потреблении, где потребители, несмотря на широкий выбор, продолжали выбирать вина со схожими характеристиками вкуса и в той же ценовой категории. При этом, по его словам, средний чек в нижнем ценовом сегменте более чувствителен к изменениям, в то время как в верхнем сегменте потребители меньше реагируют на ценовые колебания, предпочитая оставаться верными качеству и ценовому диапазону.
Он уточнил, что в верхнем ценовом сегменте в первом полугодии всего 1-2% потребителей перешли к покупке вин, чья стоимость была ниже 20 тысяч рублей за бутылку.
Ранее Александр Умнов заявлял, что частое употребления пива чревато для человека не просто проблемами со здоровьем, но и проблемам психического и социального характера.
Хачатурян отметил, что наблюдалась незначительная флуктуация в потреблении, где потребители, несмотря на широкий выбор, продолжали выбирать вина со схожими характеристиками вкуса и в той же ценовой категории. При этом, по его словам, средний чек в нижнем ценовом сегменте более чувствителен к изменениям, в то время как в верхнем сегменте потребители меньше реагируют на ценовые колебания, предпочитая оставаться верными качеству и ценовому диапазону.
Ранее Александр Умнов заявлял, что частое употребления пива чревато для человека не просто проблемами со здоровьем, но и проблемам психического и социального характера.
Артем Кузьмин