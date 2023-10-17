Небензя прокомментировал голосование по резолюции РФ по Израилю и Газе

Фото: РИА Новости / МИД РФ
Голосование в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций по российскому проекту резолюции по конфликту на Ближнем Востоке определило, кто действительно выступает за мир, а кто хочет продолжения конфликта, преследуя свои цели. С таким заявлением выступил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН. ИНформацию передает РИА Новости.
«Оно (голосование - прим ред) наглядно продемонстрировало, кто на самом деле выступает за немедленное перемирие, <…> а кто по-прежнему упорно блокирует единый сигнал Совета, преследуя узкокорыстные политические цели», — заявил дипломат.Небензя также добавил, что делегации стран Запада поставили крест на ожиданиях всего мира, что СБ ООН остановит кровопролитие на Ближнем Востоке.
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Алина Юрчак