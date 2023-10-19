В России подготовили проект «Цифрового кодекса»

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Минцифры подготовило проект «Цифрового кодекса» России. Об этом сообщила первый замглавы конституционного комитета Совета Федерации Ирина Рукавишникова в ходе заседания круглого стола по теме «Цифровые компетенции юристов».
Ранее зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артём Шейкин рассказал, что «Цифровой кодекс» будет упорядочивать общественные отношения, связанные с цифровизацией. Также он поспособствует развитию цифровой экономики и унифицирует правовые нормы информационных технологий и связи.
Рукавишникова рассказала, что «Цифровой кодекс» пока находится в стадии проекта, но уже подготовлен для документов Минцифры России.
Отмечается, что «Цифровой кодекс» России будет внесён в Госдуму в 2024-2025 году.
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Рукавишникова рассказала, что «Цифровой кодекс» пока находится в стадии проекта, но уже подготовлен для документов Минцифры России.
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Анастасия Чинкова