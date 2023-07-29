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В России представили восьмую серию документального цикла о «героях нашего времени»

29 июля 2023, 11:00

Фото: Авторы проекта «Русские. XXI век»

В России презентовали восьмую серию цикла документальных фильмов «Русские. XXI век». Это 12-серийный проект о наших соотечественниках - людях разных профессий, национальностей, возраста, которые своей жизнью и поступками каждый день делают наш сложный мир лучше.
Очередная серия получила название «Это навсегда» и рассказывает уникальные истории жителей Красноярска. Автор проекта, Кристина Никитина, считает, что каждый из героев прошёл свой путь выбора любимого дела, опираясь на традиции и убеждения:



«Так случается, что, выбрав свою профессию или направление деятельности, с годами мы понимаем, что выбор был неверный. Что нам приносит радость совсем другие занятия. А случается и так, что люди целыми поколениями продолжают семейное дело, не рассматривая других вариантов. О собственных убеждениях, личном выборе, счастье заниматься любимым делом, о нас - о людях - восьмая серия нашего фильма».




Фильм доступен в официальных группах Нестеренко центра в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», а также на канале «Нестеренко центр» национального видеохостинга RUTUBE.



Проект реализует АНО «Нестеренко центр» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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#фильм
#кино
#россия
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В Воронежской области задержали троих пособников «Правого сектора»*
В Воронежской области троих пособников «Правого сектора»* задержали за госизмену
31 июля 2023, 09:52

Фото: iStock/BrianAJackson

ФСБ задержала трех жителей Воронежской области, которые передавали запрещенному «Правому сектору»* данные о российских военных объектах и транспортной инфраструктуре. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ по региону.
Установлено, что граждане РФ работали в интересах украинских националистов и оказывали им финансовую и иную помощь. Сообщается, что деятельность «Правого сектора»*, направлена против безопасности России. 
 
В отношении трех жителей Воронежской области возбуждено уголовное дело за госизмену.  

Ранее, в Подмосковье ликвидировали контролируемую с Украины крупную нарколабораторию. 
 
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#дело
#уголовное дело
#днр
#всу
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Лондон позволяет поставлять оборудование в Россию в обход санкций
The Times: Британские власти позволяют экспортировать оборудование в Россию в обход санкций
31 июля 2023, 08:33

Фото: iStock/nevenmn

Британское правительство, несмотря на западные рестрикции и публичные заявления о прекращении деятельности в России, позволяют экспортировать оборудование в обход санкций. Об этом пишет издание The Times.
Обозреватели американского издания ссылаются на торговые данные. Несмотря на заявления о прекращении деятельности организаций в России, местным производителям разрешено экспортировать оборудование в Россию.

Речь идет об оборудовании для горнодобывающей промышленности и добычи ископаемого топлива. Несмотря на введение рестрикции, Лондон позволяет беспрепятственно поставлять в РФ необходимые опоры и иное оборудование. Отмечается, что экспорт производится посредством одной из дочерних фирм. 

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#экспорт
#оборудование
#рф
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В МИД назвали условие вывода тактического ядерного оружия из Белоруссии
МИД: Вывод ТЯО из Белоруссии возможен лишь при отказе США от курса против РФ
31 июля 2023, 08:09

Фото: iStock/Aliaksandr Bukatsich

Директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук заявил, что вывод российского тактического ядерного оружия с территории Белоруссии станет возможен только в случае отказа США и НАТО от деструктивного курса, который направлен против России и Белоруссии. Об этом он сообщил изданию РИА Новости.
Он отметил, что размещение Россией ядерного оружия на территории Беларуси стало ответной мерой на политику НАТО и Вашингтона, которые на протяжении многих лет придерживаются дестабилизирующего курса в отношении государств.  

Полищук также подчеркнул, что данная мера вынужденная и она позволит обеспечить безопасность Союзного государства. Представитель российского МИД указал на то, что НАТО и США необходимо вывезти ядерное оружие из Европы, тогда Россия выведет ТЯО из республики. 

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#сша
#россия
#мид
#нато
#ядерное
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Минск и Москва расширят деятельность совместных учебно-боевых центров
МИД: Учебно-боевые центры Москвы и Минска будут работать на базе воинских частей
31 июля 2023, 07:44

Фото: iStock/Oleksandr Filon

Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что учебно-боевые центры совместной подготовки российских и белорусских военнослужащих будут работать на базе воинских частей. Об этом он сообщил изданию РИА Новости.
По его словам, в настоящее время ведомства союзных государств уже реализуют план мероприятий по созданию и обеспечению совместных группировок войск.  

Планируется создать центры воинской подготовки на базе воинских частей России и Беларуси. Полищук отметил, что страны также регулярно проводят совместные военные учения.  

Представитель российского внешнеполитического ведомства заявил, что программа военного сотрудничества утверждена до 2025 года. 

 
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#военные
#учения
#страны
#минобороны
#рф
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В США озвучили главный страх Вашингтона
Политолог Миршаймер: Запад подгоняет Украину к наступлению из-за страха проигрыша
31 июля 2023, 07:36

Фото: iStock/JARAMA

Американский политолог Джон Миршаймер заявил, что Запад сильно боится проиграть на Украине. Об этом он рассказал в интервью Grayzone.
По его словам, западные кураторы Украины подталкивают ВСУ к самоубийственному наступлению из-за опасения проигрыша в конфликте с Россией.  

Политолог отметил, что обученные украинские военнослужащие и западные наемники не смогли прорвать линию российской обороны и понесли большие потери. Миршаймер уверен, что Запад подгоняет Украину в наступлении и поставляет различное вооружение, так как боится проиграть.

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#сша
#вооружение
#сво
#всу
#запад
#наемники
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Полиция задержала протестующих против круизного лайнера с россиянами в Батуми
В Грузии задержали несколько протестующих против прибытия лайнера из РФ
31 июля 2023, 06:53

Фото: iStock/Denis Kabanov

Сотрудники полиции задержали несколько граждан Грузии, которые собрались около порта Батуми, где ожидается прибытие круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами на борту, для проведения протеста. Об этом сообщает «Батумелеби».
Акция протеста объявлена с 12 часов ночи.  

По информации агентства, подъезд к гавани перекрыт полицией. Из-за неповиновения органам власти, несколько граждан Грузии были задержаны. По мнению участников протестной акции, на борту лайнера могут находиться люди, которые поддерживают специальную военную операцию на Украине и отделение от Грузии Абхазии.  

Ранее сообщалось, что в Грузии остались недовольны прибытием российского лайнера. 

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#акция
#митинг
#акции
#люди
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The Times: Власти Великобритании отложили вопрос о внесении ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций
31 июля 2023, 06:11

Фото: iStock/nevenmn

Великобритания отложила внесение частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в список террористических организаций после попытки мятежа 24 июня. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на собственные источники.
«Данные о бюджетном финансировании группы вынудили Лондон пересмотреть юридические последствия подобного шага,... поскольку фактически речь идет о внесении в запрещенный список агентства российского правительства», — говорится в сообщении британского издания.

Тем не менее, по информации газеты, глава МВД Великобритании Суэлла Браверман по-прежнему намерена найти способ включить ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций.

31 июля частная военная компания «Вагнер» объявила о приостановке «на неопределенный срок» работы региональных центров по вербовке бойцов. Официальное объявление об этом появилось в Telegram-канале «ЧВК Вагнер Объявления о работе».

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#великобритания
#террористы
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Оливер Стоун: Путин — не тот монстр, каким его изображает западная пропаганда
31 июля 2023, 04:27

Фото: сайт Кремля

Режиссер, сценарист и обладатель трех премий «Оскар» Оливер Стоун обвинил американские СМИ в том, что они искажают образ российского президента Владимира Путина и информацию о нем. Об этом 31 июля пишет «Российская газета».
«Он не тот монстр, каким его изображает американская пропагандистская машина, и это прискорбная трагедия», — поделился своим мнением режиссёр.

Стоун напомнил, что в 2017 году он брал интервью у Владимира Путина, и тот давал искренние и прямые ответы на любые вопросы, без какой-либо «воинственности».

Особое внимание режиссер обратил на тот факт, что Путин называл политиков из США «американскими партнёрами» и всегда был настроен на конструктивное сотрудничество с ними. По его словам, Россия и Китай ещё несколько лет назад были союзниками и партнёрами Соединённых Штатов, но теперь всё изменилось.

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#владимир путин
#режиссёр
#сша
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Коллеги не поддержали стремление депутата Бутиной запретить Барби в России
31 июля 2023, 03:31

Фото: iStock/fieldwork

Депутат Госдумы от партии «Новые люди» Роза Чемерис выступила против идеи «единоросски» Марии Бутиной о запрете в России куклы Барби за пропаганду ЛГБТ-ценностей. Раскритиковал Бутину и ее коллега по партии, депутат Евгений Попов.
«Не надо запрещать людям помнить хоть что-то хорошее из детства. Президент ведь четко сказал, уже давно, почему, например, мы не будем запрещать ни грузинские, ни украинские названия улиц в Москве. Не будем запрещать, потому что мы — нормальные. В отличие от других, которые, все запрещая, обнажают свои страхи и слабости», — отметила член комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики.

С критикой «запретительных» инициатив своих коллег также выступил и член фракции «Единая Россия», журналист и телеведущий Евгений Попов:

«Некоторые политики уверены, что запреты - их основная функция. Возможно, больше они ничего не умеют. Запретим самокаты, барби, английский язык и тогда заживём», — написал он в своём Telegram-канале.

Напомним, что некоторое время назад депутат Госдумы, член Комитета по международным делам Мария Бутина призвала «убрать с рынка» кукол Барби и компанию Mattel из-за «завоза» в страну темы ЛГБТ.

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#запрет
#госдума
#лгбт
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