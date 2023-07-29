В России представили восьмую серию документального цикла о «героях нашего времени»

Фото: Авторы проекта «Русские. XXI век»
В России презентовали восьмую серию цикла документальных фильмов «Русские. XXI век». Это 12-серийный проект о наших соотечественниках - людях разных профессий, национальностей, возраста, которые своей жизнью и поступками каждый день делают наш сложный мир лучше.
Очередная серия получила название «Это навсегда» и рассказывает уникальные истории жителей Красноярска. Автор проекта, Кристина Никитина, считает, что каждый из героев прошёл свой путь выбора любимого дела, опираясь на традиции и убеждения:
Фильм доступен в официальных группах Нестеренко центра в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», а также на канале «Нестеренко центр» национального видеохостинга RUTUBE.
Проект реализует АНО «Нестеренко центр» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
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«Так случается, что, выбрав свою профессию или направление деятельности, с годами мы понимаем, что выбор был неверный. Что нам приносит радость совсем другие занятия. А случается и так, что люди целыми поколениями продолжают семейное дело, не рассматривая других вариантов. О собственных убеждениях, личном выборе, счастье заниматься любимым делом, о нас - о людях - восьмая серия нашего фильма».
Проект реализует АНО «Нестеренко центр» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
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Татьяна Лаврова