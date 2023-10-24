В России призвали ХАМАС немедленно освободить всех заложников

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Палестинское движение ХАМАС должно незамедлительно освободить всех заложников. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что призыв к освобождению заложников боевиками ХАМАС – это твердая позиция России.
Песков пожелал родственникам граждан, находящихся в заложниках, чтобы они дождались их целыми и невредимыми.
Также Песков отметил, что Россия поддерживает контакт с обеими сторонами конфликта, однако в настоящее время неизвестно, как и когда удастся вернуть российских граждан.
Кроме того, Песков отметил, что не владеет информацией о точном количестве россиян, находящихся в плену у движения ХАМАС.
Пресс-секретарь российского президента заявил, что между Израилем и Палестиной развернулась настоящая война, поэтому официальные данные о количестве погибших и пленённых могут постоянно меняться.
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Песков пожелал родственникам граждан, находящихся в заложниках, чтобы они дождались их целыми и невредимыми.
Кроме того, Песков отметил, что не владеет информацией о точном количестве россиян, находящихся в плену у движения ХАМАС.
Пресс-секретарь российского президента заявил, что между Израилем и Палестиной развернулась настоящая война, поэтому официальные данные о количестве погибших и пленённых могут постоянно меняться.
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Анастасия Чинкова