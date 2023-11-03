В России сообщили о провале американских санкций

Фото: РИА Новости/Михаил Тургиев
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США ведут фронтальное наступление на Российскую Федерацию, начиная с экономики и политики и заканчивая правами человека, пытаясь помешать развитию государства. Об этом пишет РИА Новости.
«Видим фронтальное наступление на Россию от политики и экономики до вопросов прав человека. По сути, везде и всюду — попытка помешать развитию нашей страны, не допустить роста благосостояния простых людей», — цитирует агентство слова дипломата.
Антоном подчеркнул, что санкции Соединённых Штатов не имеют здравого смысла. По его мнению, они преследуют лишь цель «зацепить и уколоть» Россию, при этом неважно, кто получит больше урона — РФ или Запад.
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