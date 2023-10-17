В России создали дрон-сапер, способный дистанционно подрывать мины

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Технический директор предприятия-разработчика этого беспилотника АО «Группа защиты-ЮТТА» Игорь Стукало заявил, что в РФ создан дрон «Стрекоза» для обнаружения и ликвидации мин с дистанционным радиоэлектронным подрывом, передает РИА Новости.
Стукало пояснил, что, если на территории имеются мины с радиоэлектронным взрывателем, то на экране монитора появляются красные флажки. Сообщается, что вес дрона-сапера составляет двенадцать килограмм, а продолжительность полета — пятьдесят минут.
Беспилотник «Стрекоза» может работать, как в ручном, так и в автоматическом управлениях. По словам Стукало, дрон-сапер был передан на опытную эксплуатацию в ВС РФ, по итогам которой «Стрекоза» получила положительные отзывы.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ провела последнее успешное испытание межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной установкой.
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Беспилотник «Стрекоза» может работать, как в ручном, так и в автоматическом управлениях. По словам Стукало, дрон-сапер был передан на опытную эксплуатацию в ВС РФ, по итогам которой «Стрекоза» получила положительные отзывы.
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Екатерина Коршунова