В России три населенных пункта отрезало от транспортного сообщения из-за дождей

Сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель утверждает, что немецкое правительство должно сохранять нейтральность и остановить отправку оружия в Украину. Она выразила свое мнение в интервью телеканалу Welt, которое можно просмотреть на YouTube.