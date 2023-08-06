В России три населенных пункта отрезало от транспортного сообщения из-за дождей

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После сильных ливней в Приморском крае связь с тремя населенными пунктами была прервана. Информация об этом опубликована в Telegram-канале администрации региона.
Кроме того, легковые автомобили столкнулись с трудностями передвижения на участке в 78 км трассы Дальнереченск — Ариадное в Дальнереченском районе.
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