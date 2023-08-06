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В России три населенных пункта отрезало от транспортного сообщения из-за дождей

В Приморье населенные пункты отрезало от транспортного сообщения из-за дождей
06 августа 2023, 05:41

Фото: iStock/horkins

После сильных ливней в Приморском крае связь с тремя населенными пунктами была прервана. Информация об этом опубликована в Telegram-канале администрации региона.

В результате неблагоприятных погодных условий в семи районах Приморья образовались затопления шириной от 20 до 50 метров и глубиной до метра. На утро 6 августа, воскресенье, от общего сообщения отрезаны Садовое, Муравейка и Фурманово. При этом уровень воды в различных частях края продолжает расти.

Кроме того, легковые автомобили столкнулись с трудностями передвижения на участке в 78 км трассы Дальнереченск — Ариадное в Дальнереченском районе.

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Названы способы применения ВСУ истребителей F-16
«Известия»: ВСУ могут применить F-16 для борьбы с российской авиацией
06 августа 2023, 04:51

istockphoto/Maikel de Vaan

Военный аналитик Дмитрий Корнев представил возможные варианты использования украинскими вооруженными силами американских истребителей F-16. Сообщение об этом появилось в газете «Известия».
Согласно этим данным, F-16 могут служить в роли воздушных стартовых площадок для ракет «воздух-земля». В таком контексте самолеты будут действовать в пределах зоны своей противовоздушной обороны, и требования к квалификации пилотов для таких миссий могут быть снижены. Кроме того, истребители могут выполнять функции перехватчиков ПВО. В частности, они могут использоваться для противодействия беспилотным летательным аппаратам и крылатым ракетам.

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Генсек ООН заявил о бьющих «барабанах ядерной войны»
Генсек ООН Гутерриш заявил о нависшей над миром тени ядерной войны
06 августа 2023, 04:30

Фото: iStock/Askolds

Генсек ООН Антониу Гутерриш предостерег от «приближающейся угрозы ядерного конфликта». Его послание было озвучено его заместителем, старшим представителем по вопросам разоружения Идзуми Накамицу, на церемонии в Хиросиме, приуроченной к 78-й годовщине атомной бомбардировки города, сообщает ТАСС.
«Ритмы ядерного конфликта звучат снова. Растет недоверие и разобщенность», — отмечается в заявлении Гутерриша.
Он указал на то, что некоторые государства «опрометчиво взмахивают ядерным клинком». Руководитель ООН призвал все страны к полному отказу от ядерного оружия.

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На Украине оценили отношения с Польшей
Подоляк: Украина будет считать Польшу своим другом до окончания боевых действий
06 августа 2023, 03:46

Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал отношения между Киевом и Варшавой в ходе эфира на украинском телеканале «Дом».
По его словам, Украина будет воспринимать Польшу как ближайшего союзника до конца военных действий. Однако, по завершении конфликта, начнется соперничество между двуми странами, в рамках которого Киев будет упорно отстаивать свои интересы, подчеркнул он.

Подоляк описал возникшие противоречия между Киевом и Варшавой как дискуссию, которая, по его мнению, «не приведет к каким-либо разладам», и которую следует вести «с полной открытостью».

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#санкции
#украина
#киев
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Стало известно о первых результатах переговоров по Украине в Саудовской Аравии
Corriere: на переговорах в Джидде решили создать рабочие группы по плану Украины
06 августа 2023, 03:43

Фото: iStock/Ayman Hussain

Во время встречи в Саудовской Аравии, посвященной урегулированию украинского кризиса, стороны приняли решение о создании специализированных групп для работы над основными аспектами «мирной формулы», предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским.
Это подтверждает издание Corriere Della Sera, ссылаясь на свои источники в Европейском Союзе.

Согласно публикации, в ходе собрания было отмечено, что соблюдение территориальной целостности и суверенитета Украины должно быть ключевым элементом любого мирного договора.

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#мать
#всу
#пушилин
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Стало известно о планах США провести новую военную операцию в Сирии
«Известия»: США хотят попытаться занять город аль-Букамаль в Сирии
06 августа 2023, 02:48

Фото: iStock/rarrarorro

Как сообщают «Известия», ссылаясь на ливанскую газету «Аль-Ахбар», коалиция под руководством США готовится к перераспределению военных сил в зоне своего контроля на сирийской территории.
Согласно информации, полученной газетой, целью новой операции является попытка захвата города аль-Букамаль, который служит ключевым и стратегически важным маршрутом для снабжения и пограничного перехода с Ираком. Такой ход предполагается как мера, направленная на препятствие Ирану в осуществлении доставки грузов через территорию Ирака.

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#сша
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#ес
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#всу
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В Германии призвали прекратить поставки оружия на Украину
Депутат Вайдель: ФРГ должна придерживаться нейтралитета в конфликте на Украине
06 августа 2023, 02:06

Фото: iStock/andriano_cz

Сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель утверждает, что немецкое правительство должно сохранять нейтральность и остановить отправку оружия в Украину. Она выразила свое мнение в интервью телеканалу Welt, которое можно просмотреть на YouTube.
Согласно её заявлениям, члены партии «Альтернатива для Германии» не поддерживают военной помощи Киеву и ратуют за решение конфликта через переговоры.

«Германия должна быть нейтральной стороной в этом споре», — акцентировала она.
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#переговоры
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Лукашенко обратился к запретившим участие россиян и белорусов организациям
Александр Лукашенко заявил, что сильных конкурентов хотят вычеркнуть из спорта
06 августа 2023, 01:54

Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался в отношении спортивных организаций, запретивших участие российских и белорусских спортсменов. Его замечания были опубликованы агентством РИА Новости.

«Вы стараетесь исключить сильных соперников из международного спорта. Вы стремитесь отобрать у нас спортивные трофеи. Вы лишаете Олимпийское движение его духа и ценности», — подчеркнул политик.
Он описал происходящее как проявление слабости и страха.

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#движение
#обвинение
#ценности
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ВСУ ударили по Донецку кассетными снарядами
ВСУ ударили по Донецку кассетными снарядами
06 августа 2023, 00:59

Фото: istockphoto/cla78

Украинские Вооруженные Силы (ВСУ) осуществили обстрел центра Донецка, сообщает ТАСС, ссылаясь на экстренные службы. Подчеркивается, что в обстреле использовались кассетные боеприпасы.
«Центр города подвергся атаке с использованием кассетных снарядов, которые взорвались в воздухе», — говорится в сообщении экстренных служб.
В центральной части города на бульваре Пушкина отгремели четыре сильных взрыва, за которыми последовали ряд взрывов меньшей мощности. На небе наблюдаются вспышки. Сведения о пострадавших и нанесенном ущербе в настоящее время уточняются.

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В Киеве и ряде других регионов Украины произошли взрывы
«Страна»: взрывы произошли в Киевской, Житомирской и Хмельницкой областях
06 августа 2023, 00:54

Фото: МО Украины

В субботу, 5 августа, Киев и несколько других регионов Украины стали свидетелями серии взрывов, сообщает Telegram-канал украинского СМИ «Страна.ua».
Сообщается о регистрации взрывов в Киевской, Житомирской и Хмельницкой областях. Последний известный случай произошел в районе города Староконстантинов, расположенного в Хмельницком районе Хмельницкой области, где находится аэродром Украинских Вооруженных сил.

«Жители Староконстантинова слышат еще несколько взрывов в районе военного аэродрома», — указывается в сообщении.
Местные власти подтвердили информацию о взрывах и призвали население оставаться в безопасных местах. В третий раз за субботу на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

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