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«Мы уже долгое время располагаем симуляционными модулями, которые позволяют сопоставлять характеристики наших ракет с американскими, и у нас имеется новая противорадиолокационная ракета Х-31П, которая оказывается более эффективной по сравнению с ракетами американского комплекса Patriot во всех боевых сценариях», — подчеркнул Обносов, отмечая преимущество ракеты Х-31П.
Ранее военно-аналитический журнал Military Watch Magazine (MWM) отмечал, что уничтожение американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot в Киеве указывает на возможную уязвимость американских позиций в Тихом океане для ракет России и Северной Кореи.