В России ужесточат требования к продаже медицинского спирта

Фото: РИА Новости/Алексей Бабушкин
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, ужесточающий требования к оптовой торговле медицинским спиртом в России. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон вступит в силу 1 сентября 2023 года, на новых территориях – с 1 сентября 2024 года. Он нацелен на борьбу с изготовлением суррогатного алкоголя, поскольку большая часть препаратов с наименованием «Этанол» попадает в нелегальный оборот.
Так, согласно тексту закона, покупать медицинский спирт смогут только юрлица и ИП, у которых есть лицензия на медицинскую или фармацевтическую деятельность, а также лаборатории, которые занимаются контролем качества медицинских препаратов.
Также отмечается, что при нарушении правил использования медицинского спирта, компании и юрлица будут лишаться лицензии.
Под запрет продажи попадают ветеринарные, аптечные, животноводческие и научно-исследовательские организации.
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Так, согласно тексту закона, покупать медицинский спирт смогут только юрлица и ИП, у которых есть лицензия на медицинскую или фармацевтическую деятельность, а также лаборатории, которые занимаются контролем качества медицинских препаратов.
Под запрет продажи попадают ветеринарные, аптечные, животноводческие и научно-исследовательские организации.
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Анастасия Чинкова