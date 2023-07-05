В России в третьем квартале вырастут продажи новых автомобилей на 15-18 процентов

Фото: фотобанк Московской области
Ассоциация автодилеров России (РОАД) предсказала увеличение продаж новых легковых автомобилей и легких коммерческих транспортных средств в России на 15-18% в третьем квартале 2023 года по сравнению с тем же периодом в 2022 году.
По словам дилеров, ожидается, что продажи автомобилей российских марок в этот период достигнут 123 000 единиц, в то время как китайские автомобили могут занять долю в 130 000 единиц. Оставшаяся часть продаж приходится на импортированные автомобили, которые больше не представлены в России, но поставляются через альтернативные каналы импорта.
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