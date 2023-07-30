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В России выросло производство спортивной обуви

«Известия»: в России на 65% выросло производство спортивной обуви
30 июля 2023, 03:39

Фото: iStock/dusanpetkovic

Производство спортивной обуви в России увеличилось на 65 процентов, сообщает издание «Известия».

Согласно данным этого источника, в 2022 году страна произвела 168 миллионов пар обуви. За первые пять месяцев 2023 года объем выпускаемой обуви достиг 79 миллионов пар — это на 16,6 процента больше, чем за тот же период в 2022 году. Наибольшую динамику показала спортивная обувь — с ростом на 52 процента.

В Министерстве промышленности и торговли обнаружили связь между ростом производства спортивной обуви и сезонными факторами, которые включают увлечение людей спортом. Кроме того, отмечено, что российские производители сумели занять нишу, ранее занимаемую иностранными брендами.

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#производство
#обувь
#производители
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На Украине сообщили о взрывах в Херсоне
Украинское издание «Зеркало недели» сообщило о взрывах в Херсоне
30 июля 2023, 03:57

Фото: iStock/Stock Dealer

На Telegram-канале украинского издания «Зеркало недели» появилось сообщение о взрывах в Херсоне, контролируемом украинскими властями.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в данном регионе была объявлена воздушная тревога. Аналогичные сигналы слышны также в Днепропетровской и Николаевской областях.

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#воздушная тревога
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Трамп обвинил Байдена в растрате денег налогоплательщиков на Украину
Трамп: Байден тратит на Украину миллиарды долларов налогоплательщиков
30 июля 2023, 02:41

Фото: сайт Кремля

Бывший президент США и республиканец Дональд Трамп утверждает, что администрация его преемника Джо Байдена направляет миллиарды долларов налоговых поступлений на поддержку Украины, сообщает ТАСС.
В ходе своего выступления перед сторонниками в штате Пенсильвания, Трамп заявил, что семья Байдена получила миллионы долларов из Украины.

«В настоящее время Украина получает миллиарды и миллиарды долларов от американских налогоплательщиков», — подчеркнул Трамп. Он также заметил, что у США отсутствуют боеприпасы.
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В Сербии предрекли Зеленскому потерю президентского кресла
Politika: неблагодарность Зеленского заставляет Запад искать ему замену в Киеве
30 июля 2023, 01:53

Сербская газета Politika пишет о том, что благодарность президента Украины Владимира Зеленского и его непонимание своей зависимой позиции могут побудить Запад искать нового лидера для Украины.
Автор статьи отмечает, что обвинения в неблагодарности, адресованные Зеленскому, являются лишь верхушкой айсберга общего недовольства, которое разделяют союзники украинского президента.

«Это недовольство, возможно, не приведет к прекращению поддержки Украины, но оно явно послужит Зеленскому сигналом о том, что на его месте могут найти более благодарного лидера», — говорит журналист.
Издание считает, что Зеленский забывает о своей зависимости.

«Он не должен терять из виду, кто является главным в доме», — подчеркивает автор.
По его прогнозам, Зеленскому грозит утрата президентской должности.

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Путин раскрыл причины своей выносливости
Президент Путин заявил, что выносливость досталась ему от предков
30 июля 2023, 01:32

Фото: сайт Кремля

В ходе пресс-конференции после саммита «Россия-Африка» президент России Владимир Путин поделился источником своей энергии, указав, что его стойкость и выносливость унаследованы от предков. Соответствующая информация появилась на портале РИА Новости.
«Это вопрос биологии. Мы все получаем от наших предков. Пока все идет хорошо, слава Богу», — произнес глава государства.
Путин также добавил, что сейчас не планирует перерыв, и не уверен, сможет ли он это сделать. Однако, он выразил надежду, что в ближайшем будущем его график будет менее насыщенным.

Путин подчеркнул, что вчерашний день был особенно насыщенным из-за саммита «Россия-Африка». Переговоры с лидерами африканских стран завершились около двух часов ночи, после чего президент вел беседы с командующими военными подразделениями, участвующими в спецоперации.

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Президент России анонсировал встречу с Эрдоганом
Путин заявил о планах в ближайшее время встретиться с Эрдоганом
30 июля 2023, 00:24

Фото: kremlin.ru

В ходе пресс-конференции с представителями СМИ президент России Владимир Путин объявил о предстоящей встрече с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он отметил, что обсуждается планирование встречи в одной из двух стран, как сообщает РИА Новости.
«Мы обсуждали возможность нашей встречи, либо он приедет к нам, либо я посещу его — посмотрим», — заявил российский лидер.
Путин также подчеркнул, что руководители обеих стран хотели устроить встречу до проведения выборов в Турции, но решили перенести ее, чтобы избежать возможных спекуляций о влиянии на политическую ситуацию внутри страны.

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#переговоры
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Путин заявил о готовности России к столкновению с НАТО
Путин заявил, что Россия не хочет столкновения с НАТО, но готова к этому
30 июля 2023, 00:20

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин утверждает, что, хотя Россия не стремится к конфликту с НАТО, она готова к такому исходу, цитирует его РИА Новости.
«Мы в состоянии ответить на любой сценарий. Однако никто этого не желает. Но если кто-то — и это не мы — решит пойти на этот шаг, мы будем готовы», — подчеркнул российский лидер.
Путин напомнил, что был установлен специальный механизм предотвращения подобных конфликтов по инициативе США. Он уточнил, что руководители некоторых подразделений могут связываться напрямую и получать консультации в любой кризисной ситуации.

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В МИД Венгрии отреагировали на план ЕС о новом пакете санкций анекдотом
Глава МИД Венгрии Сийярто рассказал о бесполезности санкций против России
29 июля 2023, 23:19

Фото: istockphoto.com/rarrarorro

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петера Сийярто отреагировал на предложение Евросоюза (ЕС) по новому пакету антироссийских санкций анекдотом.
Как сообщает РИА Новости, он сравнил логику Брюсселя с ситуацией больного, который пытается что-то сделать одиннадцать раз, а затем решает попробовать в двенадцатый раз, с надеждой на успех. Подобным образом, Сийярто подчеркнул, что политика санкций ЕС провалилась, и это факт, а не просто политическая позиция.

Министр также отметил, что санкции не сделали российскую экономику менее устойчивой, а Европа также столкнулась со своими сложностями. Кроме того, он призвал обратить внимание на тот факт, что ранее российская нефть поставлялась в Европу, и это имеет свои последствия.

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#министр
#новости
#ес
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Саудовская Аравия намерена провести переговоры по Украине без России
29 июля 2023, 21:13

Фото: iStock/MOHAMED HUSSAIN YOUNIS

Саудовская Аравия намерена провести в Джидде мирные переговоры по Украине, на которые пригласили представителей до 30 стран, кроме России. Об этом сообщает WSJ.
Отмечается, что переговоры запланированы на август. Среди приглашенных Саудовской Аравией и Украиной такие государства, как Индонезия, Египет, Мексика, Чили и Замбия.

Свое присутствие на переговорах подтвердили Великобритания, ЮАР, Польша и ЕС. 

По информации издания, Украина и чиновники Запада выражают надежду, что их усилия приведут к подписанию мировыми лидерами общих принципов урегулирования. 

Напомним, ранее президент России Владимир Путин во время встречи с африканскими лидерами на полях саммита «Россия — Африка» заявил, что нейтральный статус Украины имеет для Москвы принципиальное значение. По словам главы российского государства, РФ никогда не отказывалась от переговоров с Украиной и до сих пор готова искать пути мирного урегулирования конфликта. 

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Россия откроет закрытое более 30 лет назад посольство в Буркина-Фасо
29 июля 2023, 15:52

Фото:istockphoto/Gilles_Paire

РФ возобновит работу посольства в Буркина-Фасо, которое было закрыто в 1992 году.
Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом переходного периода Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре.
 
«Принято решение о возобновлении деятельности российского посольства, закрытого еще в 1992 году. Уверен, что работа посольства придаст дополнительный импульс развитию наших отношений», —отметил Владимир Путин.
По словам президента РФ, стороны готовы совместно развивать торгово-экономическое сотрудничество. В данный момент ведётся работа в договорно-правовой сфере, идёт подготовка соответствующих документов в области гражданской авиации, спорта и образования.

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