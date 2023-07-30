В России выросло производство спортивной обуви

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Производство спортивной обуви в России увеличилось на 65 процентов, сообщает издание «Известия».
В Министерстве промышленности и торговли обнаружили связь между ростом производства спортивной обуви и сезонными факторами, которые включают увлечение людей спортом. Кроме того, отмечено, что российские производители сумели занять нишу, ранее занимаемую иностранными брендами.
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