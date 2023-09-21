В России введено временное ограничение на экспорт бензина и дизтоплива

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Российское правительство приняло решение временно ограничить экспорт бензина и дизельного топлива для того, чтобы стабилизировать внутренний рынок. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
«Правительство ввело временное ограничение на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка», - говорится в сообщении пресс-службы.
Данное постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин. При этом уточняется, чо данные меры приняты для того, чтобы стабилизировать ситуацию с топливом в России.
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