В России вводятся штрафы за навязывание товаров и дополнительных услуг

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Президент России Владимир Путин подписал закон о введении штрафов за навязывание потребителю дополнительных услуг. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Первый заместитель председателя конституционного комитета Совета Федерации Ирина Рукавишникова ранее поясняла, что ответственность может наступить, например, в том случае, когда компании настойчиво предлагают застраховать жизнь или автомобиль. То есть, если менеджер автосалона при покупке машины настаивает на ее обязательном страховании, это будет рассматриваться как административное правонарушение.
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Александр Бойцов