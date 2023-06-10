В России выросло количество число контрактников

Фото: iStock.com/Dzmitry Ryshchuk
«У нас отмечается существенный рост граждан, желающих защищать Отечество в добровольческих формированиях», — говорится в материале.
Фото: iStock.com/Dzmitry Ryshchuk
«У нас отмечается существенный рост граждан, желающих защищать Отечество в добровольческих формированиях», — говорится в материале.
Фото: Istockphoto / BartekSzewczyk
«Услугу оказывают специалисты центра «Мой бизнес». Размер софинансирования за счёт центра составляет до 70% стоимости услуги, но не более 50 тыс рублей. Поддержка оказывается в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России», – говорится в сообщении.Подробнее об услуге можно узнать на Инвестиционном портале Подмосковья, а подать заявку – на региональном портале госуслуг. Получить консультацию предлагается по телефону 0150.
Фото: iStock/simpson33
«Теперь мы рады объявить, что на ТНТ вернется ваша любимая телесемья Букиных!», — сообщила директор телеканала ТНТ Тина Канделаки.
«Меня очень часто спрашивали, чем бы мог заниматься Гена Букин в 2023 году, каким бы он был. И скоро мы все узнаем ответ на этот вопрос!», — рассказал исполнитель роли Гены Букина Виктор Логинов.
iStock/Dzurag
Фото: istockphoto.com/Pheelings Media
«Расслабиться поможет «вечная» классика: «Лунная соната» Бетховена, «Лунный свет» Дебюсси, «Маленькая ночная серенада» Моцарта, произведения Чайковского и Рахманинова. Или современная музыка: джаз, «космические» композиции Жан-Мишеля Жара или Дидье Маруани, trance vocal, звуки природы», — пояснила в беседе с NEWS.ru Булгакова.
Фото: iStock/Juan-Enrique
«Свидетельством эффективности крылатых ракет данного класса является повреждение мостов через Сиваш близ Чонгара», - сказал Громов.
Фото: istockphoto.com/Светлана Шевченко
«Я рад, что «Счастливы вместе» возвращается на экраны, пока не знаю, смогу ли поучаствовать в качестве режиссера в новом проекте. Могу сказать, что стоит ожидать новых резких сюжетных поворотов, это делается как для зрителей, так и для актёров, которые принимали участие в съёмках. Так что с удовольствием будем ждать возвращения сериала», — поделился в беседе с NEWS.ru Дронов.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Сегодня приехали проверить, как идёт строительство нового здания спортивной школы олимпийского резерва по дзюдо и самбо. Это долгожданный объект для всех, кто занимается этими видами единоборств. Открыть ФОК планируем уже в декабре этого года. Это большой проект. Здесь будет три спортзала, тренажёрный зал, инструкторские, раздевалки, – поделился планами Воробьёв.Он напомнил, что на 2025-2026 годы в Можайске запланирован ещё один крупный проект – реконструкция стадиона «Спартак». Там создадут футбольное поле с искусственным покрытием и подогревом, беговыми дорожками, площадку для баскетбола и волейбола.
«Планируем сдать ФОК в сентябре. Сейчас идут отделочные работы и прокладка внешних инженерных сетей», – сказал гендиректор подрядной организации Нариман Сулейманов.В Можайске одна из самых сильных школ самбо в России. Единоборствами занимаются сотни спортсменов под руководством 12 тренеров. Ребята завоёвывают призовые места на международных и всероссийских соревнованиях. 53 спортсмена входят в сборную Московской области, девять – в сборную России.
«Сейчас у нас занимаются 670 человек, помещений не хватает. Когда к нам приезжал Андрей Юрьевич, мы встречались у Дворца спорта «Багратион», рассказали ему, что не хватает площадей, желающих заниматься очень много. Он обещал рассмотреть вопрос о строительстве нового ФОКа. О таком ФОКе можно только мечтать. Здесь будет два больших зала борьбы и один – многофункциональный», – сказал директор спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо Валерий Нагулин.Он добавил, что теперь в помещении можно будет проводить соревнования федерального уровня. Так, на июнь будущего года в ФОКе запланировано первенство России по самбо среди юношей.
Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
Застройщиком проекта выступил ООО «Стандарт», инвестировавший в проект 25 млн рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.
Склад объект площадью 1470 кв. метров предназначен для хранения сортового металлопроката: швеллера, арматуры и другого. Помещение оборудовано необходимыми техническими коммуникациями и стеллажной системой. Объем хранимой продукции составляет порядка 40 тонн.
Реализация проекта помогла создать 7 рабочих мест.
Строительство объекта реализовывалось при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.
Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах для эффективного достижения целей. ЦСС снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.
Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно.
Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.
Читайте также:
В Подмосковье откроется предприятие по переработке рыбы.
В Подмосковье построят 115 тысяч «квадратов» складской площади.
В Подмосковье построят 25 новых коммерческих объектов.
Фото: iStock/Distortion Media