В России задумались о продаже алкоголя и табака по биометрии для определения возраста

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Крупные продовольственные ритейлеры в России активно ищут способы автоматизации касс самообслуживания (Самообслуживающих Кассовых Аппаратов, СКА). В этом контексте рассматривается возможность использования биометрии, сообщает «Коммерсант».
Отмечается, что, хотя законодательство и предоставляет ритейлерам такую возможность, опросы показывают, что большинство потребителей с некоторым сомнением относятся к передаче своих биометрических данных для совершения покупок.
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