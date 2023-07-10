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В России задумались о продаже алкоголя и табака по биометрии для определения возраста

10 июля 2023, 05:33

Фото: istockphoto/Bobex-73

Крупные продовольственные ритейлеры в России активно ищут способы автоматизации касс самообслуживания (Самообслуживающих Кассовых Аппаратов, СКА). В этом контексте рассматривается возможность использования биометрии, сообщает «Коммерсант».

Согласно информации издания, уже было направлено обращение в Министерство цифрового развития с вопросом о возможности применения биометрических личных данных для подтверждения возраста покупателей, приобретающих алкоголь и табак через СКА. Это, по мнению ритейлеров, позволит снять нагрузку с сотрудников.

Отмечается, что, хотя законодательство и предоставляет ритейлерам такую возможность, опросы показывают, что большинство потребителей с некоторым сомнением относятся к передаче своих биометрических данных для совершения покупок.

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#табак
#алкоголь
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Минобороны: Группировка «Юг» отбила попытки ВСУ прорвать оборону на трех направлениях
10 июля 2023, 05:27

Фото: iStock.com/Aleksandr Golubev

Подразделения Южной группировки вооруженных сил России успешно справились с попытками украинских военных прорвать оборону в трех разных направлениях, передает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-центра группировки Вадима Астафьева.
Астафьев уточнил, что в течение последних суток ВСУ демонстрировали активность в районах Лисичанска (около поселений Белогоровка, Верхнекаменское, Часов Яр и Константиновка), Соледаро-Артемовска (в районе Авдеевки) и Александро-Калиновска (в районе Ягодного и Миньковки).

Вражеские силы и техника были нейтрализованы с использованием ракетно-бомбовых ударов российской авиации, а также реактивной артиллерии.

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#СВО
#ВСУ
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Конгрессвумен Грин заявила о риске гибели американцев из-за Байдена
10 июля 2023, 04:33

Фото: iStock/Vacclav

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что на фоне позиции президента США Джо Байдена по Украине появляется риск гибели американцев в войне с Российской Федерацией. Об этом она написала в своем Twitter-аккаунте.
«Позор нашим лидерам, одержимым спонсированием и разжиганием войны и смерти на чужих землях вместо того, чтобы активно вести мирные переговоры. И скоро, если Украину примут в НАТО, не будет ли Америка слишком активно воевать с РФ? Неужели нашим собственным сыновьям и дочерям придется погибнуть в очередной бессмысленной и чужой войне?», — задалась вопросом Грин.

Она добавила, что американцы не хотят воевать с Россией, а Вашингтон должен сосредоточится на внутренних проблемах своей страны.

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#США
#Грин
#Байден
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Депутат ЕП Буххайт: Германия плохо подготовлена к возможной эскалации конфликта на Украине
10 июля 2023, 04:32

Германия не готова к потенциальному нападению и не сможет обеспечить защиту страны, если конфликт на Украине обострится, пишет издание «Известия» со ссылкой на заявление немецкого депутата Европарламента Маркуса Буххайта.
По его словам, слабость армии ФРГ связана с отсутствием эффективного политического и административного контроля.

«В течение десятилетий Бундесвера превратилась в организацию, которая сегодня не может или только частично способна выполнять свою главную функцию — эффективно защищать Германию от военных атак», — подчеркнул он.

По мнению Буххайта, даже выделение 100 миллиардов евро на модернизацию вооруженных сил страны не привело к существенным улучшениям. Он отметил, что это решение «оказалось бесполезным».

«Помимо военной угрозы, продолжение конфликта может иметь роковые последствия для экономической мощи Германии», — предупредил европарламентарий.

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#Германия
#Украина
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КНДР предупредила, что может сбивать военные самолеты США в своем воздушном пространстве
10 июля 2023, 03:50

Фото: iStock/Stephen Anthony Rohan

Северная Корея предостерегла Соединенные Штаты, заявив, что готова сбить американские самолеты-разведчики при их вторжении в воздушное пространство страны, передает ТАСС со ссылкой на заявление от официального представителя оборонного ведомства КНДР.

«США будут вынуждены платить высокую цену за свою провоцирующую воздушную разведку, которая агрессивно проводится с вторжением в наше воздушное пространство без предупреждения. Не исключено возникновение шокирующих инцидентов, таких как уничтожение стратегического самолета-разведчика ВВС США над Восточным морем (известным также как Японское море)», — говорится в заявлении.
Представитель Минобороны КНДР указал на то, что в начале июля американские самолеты-разведчики типов RC-135 и U-2S, а также беспилотный аппарат RQ-4B Global Hawk совершали полеты в районе Корейского полуострова. В частности, он упомянул несколько случаев нарушения воздушного пространства КНДР американскими самолетами в период с 2 по 9 июля.

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#КНДР
#США
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Французский политик Асселино после нового провала Зеленского назвал его лакеем США
10 июля 2023, 03:38

Фото: iStock/Olivier DJIANN

Планы президента Украины Владимира Зеленского были сорваны лидерами Латинской Америки, которые отказались принять его на саммите Европейского Союза (ЕС) и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК).
Франсуа Асселино, лидер французской партии «Народный республиканский союз» и политический аналитик, поделился этой информацией на своей странице в Twitter, охарактеризовав Зеленского как «лакея США».

По словам Асселино, Зеленский намеревался «присутствовать и отметить это событие шампанским», в то время как «он несет ответственность за смерть тысяч молодых украинцев».

«Он был приглашен на саммит Испанией, но 33 латиноамериканских лидера отказались принимать этого представителя США, который, по их мнению, угрожает 90% мирового сообщества», — написал Асселино.

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#Франция
#Зеленский
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Сенатор Пушков: НАТО попадет в ловушку, если часть Украины примут в альянс
10 июля 2023, 02:50

Фото: council.gov.ru

Обсуждение вопроса принятия Украины в НАТО свидетельствует о затруднительной ситуации, в которой оказался Запад, написал в своем телеграм-канале сенатор Алексей Пушков.
Парламентарий подчеркнул, что включение отдельных регионов Украины в Североатлантический альянс может означать либо начало войны со стороны НАТО, либо неспособность военного блока выполнить свои обязательства, тем самым признав свою некомпетентность.

«Запад, пытаясь обойти вопрос о территориях, над которыми Киев потерял контроль, всё равно столкнется с другой ловушкой, от которой не удастся уйти. Это можно сформулировать как „невозможность отказаться от войны“. Независимо от того, какое решение примет руководство НАТО, оба варианта неприемлемы для альянса в случае приема Украины в членство», - написал Пушков.
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#Пушков
#Украина
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В городе Николаев на юге Украины прогремел взрыв после объявления воздушной тревоги
10 июля 2023, 02:04

Фото: iStock/RamonCast

В городе Николаев произошел взрыв, сообщил Telegram-канал «Общественное».
«Прогремел взрыв в Николаеве», — говорится в публикации.
Там же добавили, что в Николаевской области в ночь на понедельник была объявлена воздушная тревога.

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#СВО
#Украина
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Rebelión: Ракета «Посейдон» способна уничтожить одним ударом штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси
10 июля 2023, 01:19

Фото: iStock/Ultima_Gaina

Российский ядерный комплекс «Посейдон» имеет потенциал для уничтожения нескольких штатов США сразу, замечает обозреватель Rebelión Хуанлу Гонсалес.

«Единственная ракета такого типа („Посейдон“ — ред.) в состоянии уничтожить целиком такие штаты, как Нью-Йорк, <...> Нью-Джерси, вызывая в океане радиоактивные цунами», — отметил Гонсалес.
Автор акцентирует внимание на том, что ни одна страна «при здравом уме» не вступила бы в войну с Россией, учитывая мощь и многообразие ее ядерного арсенала. Гонсалес напоминает, что Россия обязуется применить ядерное вооружение исключительно в случае угрозы выживанию страны. Однако, по его словам, западные государства предпочитают не обсуждать этот вопрос, преднамеренно усиливая напряженность.

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#Нью-Йорк
#ракеты
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МИД Финляндии: Хельсинки ужесточают ограничения на въезд для граждан России
10 июля 2023, 01:09

Фото: iStock/naumoid

Финляндия ввела более строгие правила для въезда в страну российских бизнесменов, абитуриентов и владельцев недвижимости, начиная с полуночи следующего понедельника, передает РИА Новости со ссылкой на местный МИД.
«Мы усилим ограничения для деловых путешественников, собственников недвижимости и студентов... Новые правила вступят в силу с 00:00 10 июля 2023 года и останутся в силе до дальнейшего уведомления», — уточняется в заявлении.
Для бизнес-путешественников будет открыт въезд только в Финляндию, не предусмотрена возможность транзита в другие страны. Кроме того, власти Финляндии требуют от российских бизнесменов указать причину, по которой их личное присутствие на территории страны является необходимым, добавляет министерство.

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