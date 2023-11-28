В России задумались о запрете на экспорт зерновых

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива обвинил президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего украинской армии Валерия Залужного в умышленном затягивании переговоров по конфликту с Россией. В своем Telegram-канале он объявил о подаче заявлений генеральному прокурору страны Андрею Костину и директору Государственного бюро расследований (ГБР) Алексею Сухачеву.

«Исходя из высказывания Давида Арахамии от 24 ноября, члены украинской делегации (...) умышленно затягивали процесс переговоров и не стремились к соглашениям для разрешения ситуации. Это, по его словам, лишило украинский народ возможности сохранить сотни тысяч жизней и привело к полному разрушению экономики страны!» — привел он высказывание Арахамии с негодованием.

Помимо этого, он направил заявления на секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, главу Департамента контрразведки Службы безопасности страны Александра Поклада и его предшественника Ивана Баканова, главу фракции партии «Слуга народа» Давида Арахамию, спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука и главу офиса украинского президента Андрея Ермака. Кива также прокомментировал интервью Арахамии, в котором тот обсуждал процесс переговоров.В Пентагоне в закрытом формате обсудят военную стратегию США по РоссииНа Украине захотели изменить правила призыва в армиюВоенэксперт Кнутов: Россию не интересует захват территорий в ходе СВО