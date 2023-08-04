В России законодательно запретили высаживать инвалидов из общественного транспорта

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Отныне в России на законодательном уровне запрещено высаживать из наземного общественного транспорта инвалидов I группы при безбилетном проезде. Соответствующий закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации.
Речь идет, например, о случаях, когда инвалид забыл дома или потерял свой льготный проездной документ. Теперь высаживать его из городского транспорта будет не только неэтично, но и противозаконно.
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Александр Бойцов