В России запустят СБП для ценных бумаг

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В 2024 году в России стартует механизм для оперативного перевода ценных бумаг между брокерами для частных инвесторов, сообщает газета «Известия».
Центробанк России одобрил идею Национального расчетного депозитария о создании сервиса, который позволит индивидуальным инвесторам быстро переводить свои ценные бумаги от одного брокера к другому.
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