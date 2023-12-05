В России заявили о готовности к переговорам с Украиной в западной стране

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Россия выражает готовность к переговорам с Украиной, в том числе на территории одной из западных стран. Об этом рассказал высокопоставленный источник «Известиям».
«В РФ допускают переговоры с Киевом в западной стране. Вероятнее всего, роль посредника может достаться стране, не входящей в блок НАТО», — пишут авторы статьи.Собеседник издания заявил, что Москва не против проведения переговор на территории запада, включая Венгрию. Главное, что сама Украина и Запад пошли на конструктивный диалог с РФ.
«Мы ни за кем бегать не собираемся», — отметил источник.Ранее сообщалось, что Британские дипломаты готовятся заставить Украину вступить в переговоры с Россией. Отмечается, что украинское контрнаступление провалилось, что заставляет сомневаться в том, что страна сможет победить. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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