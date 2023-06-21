В России заявили о переводе Британией санкций против Москвы в бессрочный режим

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Посольство РФ в Лондоне: Британия перевела санкции против Москвы в бессрочный режим
Российское посольство в Лондоне отреагировало на принятие в Великобритании законодательства, согласно которому санкции против России будут поддерживаться до момента, когда Москва не выплатит компенсации Украине. Посольство подчеркнуло, что это может привести к тому, что санкции против России станут неограниченными по сроку, сообщает РИА Новости.
Дипломатические представители также отметили, что теперь Лондон настаивает на снятии ограничений только после того, как Россия компенсирует затраты Украине и ее западным союзникам, связанные с «неформальной гибридной войной против России». По их мнению, в таком контексте санкции теряют свой «миростроительный» характер и становятся средством нанесения максимального экономического ущерба России.
Ранее «Радио 1» сообщало о новых санкциях США, которые могут запретить GE обслуживать турбины в России.
«Разрешение конфликта, которое и так становится все менее вероятным из-за того, что Вооруженные силы Украины активно поддерживаются британским оружием, перестает быть достаточным условием для снятия санкций», — говорится в заявлении посольства.
Ранее «Радио 1» сообщало о новых санкциях США, которые могут запретить GE обслуживать турбины в России.
Артем Кузьмин