В российской компании «Соллерс» рассказали, как на них скажутся санкции США

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Производитель российских автомобилей «Соллерс» заявил, что не ждёт никаких последствий от попадания под санкции США, поскольку полностью перестроен на санкционно устойчивые каналы поставок. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе компании.
Ранее Министерство финансов США анонсировало расширение санкций против России. В обновлённый список попали 20 человек и большое количество компаний, в числе которых российские предприятия оборонной промышленности. Помимо компании «Соллерс», под ограничения попали автопроизводители «АвтоВАЗ» и «Москвич».
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Анастасия Чинкова