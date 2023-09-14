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В российской компании «Соллерс» рассказали, как на них скажутся санкции США

«Соллерс»: санкции США не окажут никакого влияния на компанию
14 сентября 2023, 19:08
Фото: iStock/Алексей Никольский

Фото: iStock/Алексей Никольский

Производитель российских автомобилей «Соллерс» заявил, что не ждёт никаких последствий от попадания под санкции США, поскольку полностью перестроен на санкционно устойчивые каналы поставок. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе компании.

Представители фирмы заявили, что «Соллерс» полностью независима от внешних партнёров, поэтому не испытает трудностей от внесения в список антироссийских санкций США.

Ранее Министерство финансов США анонсировало расширение санкций против России. В обновлённый список попали 20 человек и большое количество компаний, в числе которых российские предприятия оборонной промышленности. Помимо компании «Соллерс», под ограничения попали автопроизводители «АвтоВАЗ» и «Москвич».

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#сша
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#автомобили
#компании
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В Италии украинец с ножом напал на владельца отеля из-за его русской жены
14 сентября 2023, 19:45

Фото: istockphoto/BrianAJackson

В Италии разразился очередной скандал с участием украинских «беженцев». Подвыпивший мажор с ножом в руке угрожал жене хозяина апарт-отеля, а потом ранил и его самого.
Компания молодых украинцев забронировала апартаменты во Флоренции и принялась распивать алкоголь. В какой-то момент вечеринка стала слишком шумной, и хозяин отеля, живший с женой на втором этаже, спустился к гостям и попросил их вести себя потише, передает телеграм-канал Readovka. Один из «несчастных и гонимых беженцев» бросился на него с ножом. На шум спустилась и супруга владельца апартаментов, которая оказалась русской. Вот тут-то «укропатриоты» впали в настоящий националистический экстаз.

«Ты, значит, русская. Тогда слушай меня: я приду с друзьями, с другими к тебе, и мы тебя убьем и убьем твою семью», — кричал схвативший нож неадекватный молодой человек.

Что интересно, агрессивный «патриот» Незалежной покинул родину только год назад, когда оттуда не выпускали даже студентов, а «могилизация» для простых смертных уже шагала по стране. Очевидно, что либо его прикрыл богатый папа, либо он сам дал хорошую взятку на границе.

К счастью, владеющий апартаментами итальянец оказался не робкого десятка и достаточно крепким физически, так что он смог дать отпор дебоширу и выхватить у него оружие. Но тот успел ранить мужчину в руку. Сейчас на украинцев заведено уголовное дело, причем не только за вооруженное нападение, но и за угрозы в адрес русской женщины.





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#украина
#италия
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Премьер Украины обсудил с представителями Южной Кореи восстановление страны
Премьер Украины Шмыгаль обсудил с южнокорейскими коллегами восстановление страны
14 сентября 2023, 19:26

Фото: iStock/Aleksandra Aleshchenko

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр земельных ресурсов, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи Вон Хи Рен обсудили восстановление Украины. Об этом украинский политик заявил в своём Telegram-канале.
Также, в обсуждении принимали участие бизнесмены из Южной Кореи. Они вместе с министром прибыли на Украину.

По словам Шмыгаля, приоритетными являются вопросы восстановления энергетической отрасли, разминирования территорий для обеспечения безопасности населённых пунктов и их жителей, а также восстановление разрушенного жилья. 

Кроме того, премьер-министр поблагодарил южнокорейских партнёров за передачу специального оборудования для разминирования.

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#украина
#южная корея
#ремонт
#строительство
#сотрудничество
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Шольц сравнил поддержку Украины с участием бундесвера в бомбежках Югославии
14 сентября 2023, 19:25

Фото: РИА Новости/Стрингер

Военная поддержка Украины имеет для Германии практически такое же значение, как участие в бомбардировках Югославии, когда Берлин впервые после Второй мировой войны применил свои вооруженные силы. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
В радиопередаче Cosmo телерадиокомпании WDF немецкий лидер заявил, что вмешательство НАТО в события на Балканах и украинский кризис стали «сменой эпохи» или «рубежом времен» для Германии. Он также не забыл упомянуть, что война в Югославии сыграла роль в его собственной политической карьере, так как в 1998 году он стал депутатом бундестага.

Шольц вспомнил, что одним из первых решений, которое ему пришлось принимать, было немецкое участие в «миротворческой миссии» в Югославии, когда, исходя из его логики, самолеты НАТО сбрасывали бомбы на мирных жителей, чтобы прекратить убийства и установить мир в регионе. По оценкам сербских властей, за время бомбардировок погибли 2,5 тысячи мирных жителей, в том числе 89 детей. Если Шольц видит в тех событиях аналогию с ситуацией на Украине, то не приходится удивляться, что он добивается мира, накачивая оружием киевский режим.

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#самолёты
#война
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#мир
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#шольц
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Военный эксперт Леонков назвал голословными заявления Пашиняна о миротворцах РФ
14 сентября 2023, 19:18

Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц

Военный эксперт Алексей Леонков назвал голословными заявления премьер-министра Армении Николы Пашиняна о том, что российские миротворцы не справились со своей миссией в Нагорном Карабахе.
«Можно со всей ответственностью назвать заявления Пашиняна голословными. Ведь в некоторых ситуациях, которые происходили в Лачинском коридоре, порой требовалось участие и армянских властей! Но ничего подобного со стороны Еревана мы не увидели», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Леонков.

Он подчеркнул, что без российских миротворцев в регионе случился бы геноцид армян. Эксперт также напомнил о предвыборных намерениях Пашиняна ликвидировать Нагорный Карабах.

Политический обозреватель Андрей Перла также прокомментировал заявление Пашиняна, сделав акцент на том, что в подобной ситуации Россия должна следовать только своим интересам.

«Усиление Турции и Азербайджана не в интересах России. Геноцид армян — не в интересах России. И русофобский Пашинян — не в интересах России. Армения должна быть, должна быть вассальной, но в своём регионе достаточно сильной, а во главе её должен быть армянский патриот, но родившийся в Москве и без России не мыслящий ни себя, ни Армению», — приводит «Царьград» слова Перлы.

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#россия
#заявление
#армения
#политолог
#политика
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Стало известно, что не позволяет Европе мирно урегулировать конфликт на Украине
Правозащитник де Йонге: ЕС зависим от США и не может перейти к миру на Украине
14 сентября 2023, 18:47

Фото: iStock/artJazz

Зависимость от США не даёт европейским государствам пойти на мирное урегулирование конфликта на Украине, несмотря на то, что политика США разрушительная для стран ЕС. Об этом сообщил голландский правозащитник, создатель правозащитной организации The Hague Peace Projects Якоб де Йонге в беседе с РИА Новости.
Он заявил, что Европа не предлагает никаких мирных инициатив по урегулированию конфликта на Украине, хотя такой исход в её интересах. По словам де Йонге, от европейских СМИ можно услышать только сообщения о санкциях и эскалации.

Правозащитник отметил, что европейские страны выбрали бы рациональный подход к решению сложившейся проблемы. Однако они не могут этого сделать, поскольку зависимы от США. Он добавил, что от действий и решений Вашингтона зависит и безопасность ЕС.

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#евросоюз
#украина
#сша
#безопасность
#мир
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Словакия высылает российского посла из страны
МИД Словакии: в течение 48 часов посол России должен покинуть страну
14 сентября 2023, 18:19

Фото: iStock/Derek Brumby

МИД Словакии сообщил, что из российского посольства в Братиславе будет выслан один сотрудник.
Причиной такой меры стало то, что, по мнению властей Словакии, сотрудник осуществляет деятельность, противоречащую Венской конвенции о дипломатических сношениях. 

Сотрудник российского посольства должен покинуть Словакию в течение 48 часов. 

Ранее политолог Александр Асафов в беседе с «Радио 1» заявил, что высылка российских дипломатов из Евросоюза, а также отзыв западных послов из России ни на что не повлияет. Понижение дипломатического общения не приведёт к какому-то заметному ущербу.

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#посол
#словакия
#россия
#мид
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В ОЭЗ «Дубна» появится производство лекарств для лечения рака с индийским капиталом
14 сентября 2023, 17:47

Фото: Istockphoto / okskaz

На территории ОЭЗ «Дубна» появится фармацевтическое предприятие. Инвестор из Индии вложит в строительство более 1 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Компания ООО «Эдвансд ЛайфСайенс» будет производить импортозамещающие фармацевтические субстанции и готовые препараты для лечения рака лёгких, молочной и щитовидной желёз, других онкологических заболеваний.
 
Построить новый завод с центром разработки лекарственных препаратов и складом готовой продукции планируют за три года. Выпуск лекарств планируют начать во второй половине 2026 года. Благодаря реализации проекта будет создано 200 новых рабочих мест.
 
Площадь будущего объекта составит 10 тыс кв м. Для строительства предприятия подобран участок в 1 га.
 
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#индия
#подмосковье
#московская область
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Депутат ГД Швыткин заявил, что ничего не знает о местонахождении Суровикина
14 сентября 2023, 17:45

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин заявил, что ему не известно местонахождение бывшего командующего Объединенной группировки войск в зоне специальной военной операции Сергея Суровикина.
Так парламентарий ответил на соответствующий запрос «Ленты.ру». 

«Мне лично ничего неизвестно», — сказал депутат.

Ранее Суровикин был замечен за границей. Его фотографию опубликовал вTelegram блогер Сергей Колясников. По словам блогера, Суровикина не увольняли, он по-прежнему находится в распоряжении министерства обороны РФ, хотя его карточка и исчезла с сайта оборонного ведомства.

6 сентября член комитета Государственной думы по обороне Виктор Заварзин сообщил, что Суровикину нашли «неплохую» должность, связанную с деятельностью «по СНГ».

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#сво
#госдума
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Минфин США сообщил о санкциях против российских оборонных компаний
14 сентября 2023, 17:39

Фото: istock / designer491

Соединённые Штаты Америки расширили санкции против РФ. В новом санкционном списке оказались 20 человек и множество российских компаний, в том числе предприятия оборонной промышленности. Информация об этом указана на сайте Министерства финансов США.
Под санкции попали автомобилестроительные компании «АвтоВАЗ» и «Москвич» «Трансшмахолдинг», дорожно-строительная компания «Автодор» и НПО «Сатурн», занимающаяся разработкой и строительством газотурбинных двигателей. В списке также оказались несколько предприятия, занимающихся добычей руды и алмазов в Арктике, автопроизводитель «Соллерс», банк «Ак Барс».

Под ограничения попали 61-й, 71-й и 72-й авторемонтные заводы, Ростовский институт радиосвязи, а также Ульяновский патронный завод.

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