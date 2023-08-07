В Ростехе заявили, что доля гражданской продукции в производстве корпорации достигла 44,5%

Фото: сайт Кремля
Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов сообщил о наращивании объема производства военной продукции для нужд спецоперации. Об этом он рассказал в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
По словам главы Ростеха, основными задачами корпорации являются гособоронзаказы, выполнение которых, лежит на предприятиях.
Чемезов отметил, что объемы производств техники и вооружений наращиваются. Военная продукция, которая изготавливается в рамках ГОЗа, массово используется в зоне проведения СВО. Глава ведомства заявил, что процент выполнения гособоронзаказа за прошлый год составил 99,5 процента, что служит высоким показателем.
Также, в рамках встречи с главой Ростеха, Владимир Путин поручил нарастить производство БПЛА «Ланцет» и «Куб».
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Чемезов отметил, что объемы производств техники и вооружений наращиваются. Военная продукция, которая изготавливается в рамках ГОЗа, массово используется в зоне проведения СВО. Глава ведомства заявил, что процент выполнения гособоронзаказа за прошлый год составил 99,5 процента, что служит высоким показателем.
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Анастасия Крестьянова