В Ростове-на-Дону проводятся массовые мероприятия по выявлению мигрантов

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В Ростове-на-Дону наблюдается большое скопление силовиков на улице Оганова, это связано с проведением массовых мероприятий по выявлению нелегальных мигрантов. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Ростовской области.
«Идет проверка соблюдения миграционного законодательства и другие профилактические мероприятия. Отработка в жилом секторе», - говорится в сообщении.
Ранее в Москве региональная общественная организация «Узбекская национально-культурная автономия» попросила обязать работодателей на законодательном уровне обеспечивать сотрудников — трудовых мигрантов местами для питания.
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Элина Позднякова