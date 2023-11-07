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В Румынии сделали шокирующее заявление о Путине

Премьер Румынии Чолаку: в ЕС появятся копии Путина, если РФ победит Украину
07 ноября 2023, 11:33
Фото: iStock/starpik

Фото: iStock/starpik

В Европе появятся политические копии президента России Владимира Путина, если Украина потерпит поражение в конфликте. Так считает премьер-министр Румынии Марсель Чолаку, передает Bloomberg.
По словам Чолаку, Румыния продолжит поддерживать Украину, несмотря на то что некоторые европейские страны уже устали от конфликта. Особенно остро это проявляется на фоне войны Израиля и ХАМАС. При этом он уверен, что война на Ближнем Востоке закончится раньше, чем на Украине.

Чолаку обратил внимание на увеличение правых и популистских сил по всей Европе. Они не поддерживают поддержку киевских властей и сожалеют о потере отношений с Кремлем.


«Можете ли вы представить, сколько подобных Путину политиков мы получим среди европейских популистов?» — задается вопросом Чолаку.

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#война
#страны
#румыния
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Песков: ситуация на Ближнем Востоке с гуманитарной точки зрения катастрофическая
07 ноября 2023, 12:49

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация на Ближнем Востоке остается крайне напряженной и катастрофической с гуманитарной точки зрения. Об этом Песков сообщил журналистам.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что заявление в Израиле о ядерном оружии вызвало много вопросов, в том числе о его наличии в арсенале страны. Захарова задалась несколькими вопросами: является ли высказывание Элияху официальным заявлениям о наличии ядерного оружия и «где международные организации, где МАГАТЭ, где инспекторы?».

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#заявление
#израиль
#палестина
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В одном из баров Винницы из-за русского шансона сошлись в рукопашной СБУ и ВСУ
07 ноября 2023, 12:24

Фото: istockphoto/globalmoments

В одном из заштатных злачных мест тыловой Винницы произошел конфликт между отдыхавшими там сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) и военнослужащими ВСУ. Причиной стала песня «Владимирский централ».
Сначала представители украинской контрразведки и армии мирно гуляли, провозглашая тосты за здоровье друг друга и общую «перемогу», сообщает телеграм-канал Readovka. Но потом души сотрудников спецслужбы запросили блатной романтики, и из динамиков раздались аккорды шлягера Михаила Круга «Владимирский централ».

Это очень не понравилось воякам, ведь композиция, естественно, звучала на русском языке. Спор о культуре быстро перерос в драку — сторонники музыкальной свободы сошлись на кулаках с поборниками украинской самостийности и патриотизма. Контрразведчики дрались как львы за право слушать интернациональный шансон, так что троих военных в итоге увезла  скорая помощь.

Вот так «ветер северный» коварно поссорил «побратимов» из ВСУ и СБУ, обычно выступающих против России единым фронтом.

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#право
#всу
#сбу
#песня
#скорая помощь
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Путин 9 ноября в Казахстане обсудит с Токаевым отношения двух стран
Путин 9 ноября посетит Казахстан с официальным визитом
07 ноября 2023, 12:20

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин посетит с официальным визитом Казахстан 9 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Отмечается, что в ходе встречи главы государств обсудят ключевые вопросы дальнейшего развития отношений между РФ и Казахстаном, аспекты стратегического партнерства и союзничества, перспективы взаимодействия в рамках интеграционных объединений и актуальные региональные и международные проблемы. В пресс-службе добавили, что Путин и Токаев по видеосвязи примут участие в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Форум пройдет в Костанае.

Кроме поездки в Казахстан российский президент проведёт несколько совещаний, среди которых встреча с членами правительства РФ и Совета безопасности РФ.

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#рф
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Война в Израиле: кто применит ядерное оружие, потери ООН в конфликте
В МИД РФ прокомментировали слова Израиля о применении ядерного оружия в Газе
07 ноября 2023, 12:15

Фото: istockphoto/Yuliia Bukovska

Израильская сторона заявила о готовности наносить удары по всему Ближнему Востоку. Кроме того, чиновники намекают, что в стране есть ядерное оружие и возможность его применения существует. Редакция «Радио 1» расскажет о последних событиях в зоне конфликта и о том, как на слова о ядерных боеприпасах отреагировали в МИД РФ.

Израиль готов нанести ядерный удар по территории сектора Газа


Министр по делам Иерусалима и наследия Амихай Элияху заявил о возможности ядерного удара по Газе. В эфире радиостанции Kol Berama он ответил на вопрос ведущего о том, рассматривает ли Израиль ядерную бомбардировку анклава. Элияху ответил, что «это одна из возможностей». Позже министр назвал свои слова «метафорическими». 

На фоне высказываний о применении ядерного оружия чиновником, премьер-министр Беньямин Нетаньяху отстранил Элияху от участия в заседаниях кабмина на неопределенный срок.

МИД РФ прокомментировал слова министра Израиля о ядерном оружии

 
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова израильского чиновника о ядерном оружии в эфире «Соловьев Live». Она задалась вопросом о том, можно ли считать высказывание Элияху официальным заявлением о наличии у Израиля ядерного оружия.

По ее словам, если это действительно так, то где тогда международные организации: «где МАГАТЭ, где инспекторы?».
 
Нетаньяху рассказал, кто должен управлять Газой
Нетаньяху рассказал, кто должен управлять Газой


Армия Израиля нанесла удар по больнице Насера в Газе


Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по больничному комплексу Насера в секторе Газа, сообщает Al Jazeera. В результате атаки, десятки человек получили ранения. По данным Минздрава Палестины, два человека погибли.

ЦАХАЛ захватил военный пункт ХАМАС в секторе Газа


Израильская армия сообщила в своем телеграм-канале, что опорный пункт палестинской группировки ХАМАС, расположенный в секторе Газа, захвачен.

Израиль заявил о готовности атаковать весь Ближний Восток


Представитель израильской армии, бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что силы Израиля готовы наносить удары всему Ближнему Востоку. По его словам, ЦАХАЛ атакует те объекты противника, от которых исходит угроза безопасности Израиля. Он добавил, что ЦАХАЛ готов уничтожать любые цели, которые представляют опасность для государства по всему Ближнему Востоку.

США планируют передать Израилю высокоточные бомбы, пишут СМИ
США планируют передать Израилю высокоточные бомбы, пишут СМИ

В секторе Газа погибли более 80 сотрудников ООН


О потерях сотрудников агентства ООН, которые прибыли в сектор Газа для оказания помощи палестинцам, сообщило ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам. По данным организации, 88 человек скончались на территории анклава после начала военных действий в регионе. Агентство назвало потери самыми крупными из ранее зафиксированных в условиях вооруженного конфликта.


Израиль и Палестина: конфликт


Конфликт между Палестиной и Израилем обострился 7 октября, когда члены группировки ХАМАС вторглись на территорию еврейского государства и взяли под контроль ряд военных объектов и районов. Кроме того, боевики нанесли массированный ракетный удар по израильской территории.

В ответ на действия группировки, армия обороны Израиля объявила о начале проведения в анклаве военной операции «Железные мечи». Кроме наземных боевых действий, сектор Газа подвергается ударам артиллерии. Израильская сторона также объявила о блокаде Газы. Поставки в анклав воды, продовольствия, электричества и лекарств полностью приостановлены.

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#израиль
#мария захарова
#мид рф
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#оон
#магатэ
#удар
#палестина
#война
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Представитель Армении Григорян пропустит встречу глав Совбеза стран СНГ в Москве
07 ноября 2023, 12:06

Фото: istockphoto/alexis84

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян не приедет в Москву для участия в очередной встрече глав совбезов государств, входящих в СНГ. Мероприятие состоится 8 ноября.
О том, что представителя Армении не будет на встрече руководителей советов безопасности, сообщила информационному агентству «Арменпресс» пресс-секретарь Совбеза республики Татевик Петросян. О причинах отказа армянского представителя от участия в традиционной встрече в российской столице не сообщается.

Стоит отметить, что в последнее время Армения все больше дистанцируется от Содружества независимых государств, формальным членом которого продолжает оставаться. Например, премьер-министр страны Никол Пашинян ранее отказался от участия в саммите глав государств СНГ, который проходил 13 октября в Бишкеке.

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#страны
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#саммит
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На Западе исчез образ «святого» Зеленского
Джонсон: Зеленский превращается в Гитлера на последних днях жизни
07 ноября 2023, 12:02

Фото: iStock/JARAMA

На Западе пропал образ «святого» Зеленского, а иностранные СМИ выставляют главу Украины как умалишенного. Об этом говорит бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.
«Образ Зеленского, который они (зарубежные СМИ –  ред.) описали, напоминает персонажа из фильма "Бункер" о последних днях жизни Гитлера. Он сидел там и постоянно кричал на окружающих», — заявил Джонсон в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.

По его словам, украинский лидер в последнее время находится в состоянии, далеком от реальности, и продолжает настаивать на продолжении боевых действий.

Таким образом, Джонсон утверждает, что мир сейчас наблюдает медленную смерть Украины, а Зеленский не в состоянии повернуть ситуацию в свою сторону. При этом руководства западных стран больше не хотят поддерживать Киев, особенно на фоне войны на Ближнем Востоке.

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#заявление
#лидер
#мир
#зеленский
#киев
#рф
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Гагин объяснил нежелание Зеленского проводить выборы на Украине
Гагин: если Зеленский перестанет быть президентом, к нему придет прокуратура
07 ноября 2023, 11:16

Фото: iStock/alzay

Советник главы ДНР Ян Гагин считает, что президент Украины Владимир Зеленский не хочет проводить президентские выборы из-за опасней за свою безопасность и страха перед правосудием сразу нескольких стран.
«Для Зеленского это вопрос жизни и смерти. Именно так. Потому что как только Зеленский перестанет быть президентом, к нему сразу придет прокуратура. Во-первых, по геноциду украинцев в своей стране и по геноциду русских в нашей стране», - цитирует РИА Новости Гагина.

Он также отметил, что у США также могут возникнуть претензии к Зеленскому. Гагин считает, что к нынешнему украинскому лидеру могут прийти сотрудники американской прокуратуры и спросить, куда делись деньги, которые были выделены Украине для ведения военных действий и поддержки народа.

Кроме того, по словам советника Пушилина, прокуратура Израиля также может наведаться к Зеленскому и предъявить претензии по поводу танков, пострадавших от Javelin и NLAW, которые были переданы Украине, а оказались у террористов и бандитов.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что в стране сейчас не время для выборов

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#сша
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#прокуратура
#зеленский
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Страны Европы указали на риски использования активов РФ для Украины
Politico: Изъятие российских активов может нанести вред Европе
07 ноября 2023, 10:58

Фото: istock / ffikretow

Некоторые страны Европейского союза выразили беспокойство связи с возможными рисками использования замороженных активов Российской Федерации для Украины. Опасения могут осложнить инициативу главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, сообщает Politico.

«Мы вместе со странами «Большой семерки» и Европейской комиссией пытаемся выработать такое структурное решение по замороженным активам, которое не дестабилизирует международную финансовую систему», — рассказал премьер-министр Бельгии Александр де Кро.
Политик также заявил, что для изъятия необходима новая правовая основа, а Брюссель не сможет обеспечить ее самостоятельно. 

Ранее ресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад осознаёт масштабы коррупции на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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МИД РФ: заявление Израиля о ядерном оружии вызвало вопрос о его наличии у страны
#страны
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#министр
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#финансы
#евросоюз
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МИД РФ: заявление Израиля о ядерном оружии вызвало вопрос о его наличии у страны
07 ноября 2023, 10:36

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что заявление в Израиле о ядерном оружии вызвало много вопросов, в том числе о его наличии в арсенале страны. Об этом Захарова заявила в эфире «Соловьев Live».
Захарова задалась несколькими вопросами: является ли высказывание Элияху официальным заявлениям о наличии ядерного оружия и «где международные организации, где МАГАТЭ, где инспекторы?».

Ранее министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху сообщил, что одной из возможностей развития палестино-израильского конфликта является сброс атомной бомбы на сектор Газа. Также политик заявил, что не считает нужной гуманитарную помощь для жителей сектора Газа. По его словам, Израиль не намерен помогать «нацистам», а «невовлечённых гражданских лиц» в Газе просто нет.

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