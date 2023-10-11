В Румынии призвали Зеленского вернуть территорию страны

Румынский сенатор от оппозиции Диана Шошоакэ обратилась к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с призывом вернуть территории. Соответствующий видеоролик доступен на ее странице в Facebook*.
Сенатор спросила у президента Украины, не хочет ли он поговорить про меньшинства на Украине.
Владимир Зеленский 10 октября прибыл в Румынию для встречи с президентом страны Клаусом Йоханнисом.
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«Посмотрите, это карта, настоящая карта Румынии, уважайте, пожалуйста, наших румын на Украине. Верните наши территории, уважайте румын и их язык», — заявила Шошоакэ.
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Диана Аванесян