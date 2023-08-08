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В Санкт-Петербурге официально открылся китайский визовый центр

08 августа 2023, 12:28

Фото: iStock/Tiare

В Санкт-Петербурге официально начал работать китайский визовый центр. Об этом сообщает ТАСС.
Заместитель генерального консула КНР Чжан Сяоцин, который присутствовал на церемонии открытия, сообщил, что центр оснащён первоклассной техникой, в нём созданы комфортные условия для посетителей.

Заместитель представителя МИД России в Санкт-Петербурге Владимир Алимов заявил, что открытие визового центра – это огромный шаг к развитию и укреплению сотрудничества России и Китая.


Уточняется, что ежедневно визовый центр сможет принять более 300 человек.

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#китай
#россия
#визы
#сотрудничество
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Июль 2023 года стал самым жарким месяцем в истории
Copernicus: Июль 2023 года стал самым жарким месяцем за историю метеонаблюдений
08 августа 2023, 13:20

Фото: iStock/lamyai

Июль 2023 года стал самым жарким месяцем за всю историю метеонаблюдений, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на данные программы Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus.
«Мы только что стали свидетелями того, как глобальные температуры воздуха и поверхности океана установили новые исторические рекорды в июле. Эти рекорды несут пагубные последствия как для людей, так и для планеты», - прокомментировали ситуацию в издании.

Предыдущий температурный рекорд был зафиксирован в июле 2019 года. Однако, нынешний июль был на 0,33 градуса по Цельсию теплее.

Нагрелся и Мировой океан. В пятницу его температура побила максимальный рекорд и достигла 20,96 градуса по Цельсию.

Ранее лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что в южных регионах России необходимо ввести особые рабочие условия в период жары. Это может быть как четырехдневная рабочая неделя, так и сиеста в 3-4 часа.

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#жара
#температура
#рекорд
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Российские врачи проведут курсы повышения квалификации для своих коллег из Конго
08 августа 2023, 12:43

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

В Республике Конго стартовали курсы повышения квалификации для медицинских работников, которые проводят российские специалисты из Северо-Кавказского федерального университета. Об этом РИА Новости рассказали в русском доме в Браззавиле.
Министр здравоохранения и населения Республики Конго, выпускник Санкт-Петербургской Михайловской военной артиллерийской академии Жильбер Мококи на церемонии открытия заявил, что решение президентов России и Конго о налаживании сотрудничества в сфере медицины – очень перспективно и позволит обменяться накопленным опытом.

В рамках недельных курсов, более 100 медицинских работников Конго ознакомятся с новейшими методами диагностики, лечения и реабилитации пациентов, оказания экстренной медицинской помощи в стационаре.

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#россия
#африка
#сотрудничество
#медицина
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Польша дополнительно направит тысячу солдат на границу с Белоруссией
08 августа 2023, 12:12

Фото: istockphoto/Kamila Kozioł

Минобороны Польши готовится перебросить на границу с Белоруссией еще тысячу военнослужащих. В настоящее время около польско-белорусской границы размещено две тысячи польских солдат.
В понедельник, 7 августа, Главный комендант пограничной службы Польши обратился в министерство национальной обороны с просьбой усилить участие в охране польско-белорусской границы и выделить для ее патрулирования дополнительные войска, передает РИА Новости. На прошлой неделе количество войск на границе с Белоруссией уже было увеличено после того, как в МИД Польши заявили, что два белорусских вертолета вторглись в воздушное пространство страны. Минобороны Польши также перевело в режим боевого дежурства вертолеты на границе.

Министерство обороны Белоруссии в свою очередь заявили, что обвинения в нарушении границы белорусскими вертолетами являются надуманными и были сделаны польским военно-политическим руководством исключительно с цель оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы.

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#вертолёты
#мид
#страны
#режим
#минобороны
#польша
#белоруссия
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Захарова высмеяла визит Нуланд в Нигер
Захарова оценила визит Нуланд в Нигер
08 августа 2023, 11:58

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала визит заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд в Нигер, где мятежники отвергли призыв Соединенных Штатов к восстановлению демократии и порядка
«Виктория Нуланд думала, что с Нигером можно так же, как с Украиной: положить в целлофановый пакет булочек и обдурить? Такого бананового режима, как в Киеве, больше не найти», - написала Захарова в своем Telegram-канале.
 
Таким образом, она связала визит Нуланд в Нигер с тем, который она в качестве помощника госсекретаря США провела с участниками протеста Евромайдана. Тогда она раздала им печенье, булочки и хлеб, после чего все приветствовали ее радостными криками.


Напомним, Нуланд посетила Нигер, где провела «откровенные и довольно сложные переговоры» с представителями мятежников, захвативших власть в этой стране в конце июля. Она провела встречу с назначенным начальником Генштаба ВС Нигера Муссой Салау Барму и тремя его соратниками. Как рассказала журналистам сама Нуланд, ей при этом отказали во встрече как с отстраненным от власти президентом африканской страны Мохамедом Базумом, так и с генералом Абдурахманом Тчиани, который ранее возглавил Национальный совет спасения родины.

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#сша
#хлеб
#telegram
#захарова
#Нигер
#власть
#страны
#юар
#переговоры
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Страны Африки готовы отправить в Нигер 25 тысяч военных
08 августа 2023, 11:50

Фото: iStock/Derek Brumby

Нигерия готова обеспечить 25 тысяч солдат для вторжения в Нигер, также своих солдат готовы отправить Сенегал, Бенин и Кот д''Ивуар. Об этом сообщает радиостанция RFI, со ссылкой на нигерийского чиновника, пожелавшего остаться анонимным.
«Нигерия до сих пор полна решимости быть локомотивом операции. Она предоставит более половины войск в случае необходимости», - говорится в сообщении радиостанции.
Уточняется, что в интервенции могут принять 25 тысяч солдат из Нигерии, кроме того, военных для вторжения могут предоставить Сенегал, Бенин и Кот д'Ивуар.

Ранее мятежники, которые захватили власть в Нигере, заявили, что два центральноафриканских государства начали предварительную переброску сил для военной операции против Нигера.

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#кот
#власть
#операции
#солдат
#Нигер
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Бывший аналитик ЦРУ Макговерн предсказал скорый военный переворот на Украине
08 августа 2023, 10:03

Фото: iStock/Olena_Z

Украинские военные не выдержат лжи Зеленского и устроят военный переворот. С таким заявлением выступил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Он заявил, что Зеленский стал часто «выдумывать небылицы» о «небесном щите» ВСУ, который состоит из систем ПВО и авиации. По словам президента Украины, такая защита не даёт ВС РФ производить авиаудары.

Однако Макговерн уверяет, что Украина не владеет такими мощными системами, способными отражать российские атаки. А Владимир Зеленский просто лжёт и пытается таким образом добиться расположения Запада и воюющих украинцев.

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#пво
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В Турции назвали маловероятной версию о диверсии при взрыве в порту Дериндже
08 августа 2023, 09:54

Фото: iStock/naumoid

Глава Турецкого зернового совета Ахмет Гюльдал считает маловероятной версию о возможной диверсии в турецком порту Дериндже, где накануне прогремел мощный взрыв, передает телеканал CNN Türk.
Он объяснил, что в портовую зону никто не может войти без определенной проверки на безопасность..

«Будь то государственный служащий, работник или владелец предприятия, они не могут войти. Все возможности, конечно, будут оценены, но возможность (диверсии. — ред.) рассматривается как более слабая», — заявил Гюльдал.

По его словам, прежде чем говорить о возможной диверсии, сначала необходимо провести расследование и необходимые экспертизы, которые помогут установить истинную причину взрыва.

Напомним, накануне стало известно о взрыве в порту турецкого города, в результате которого, пострадали не менее десяти человек. Власти заявили, что причиной ЧП стал взрыв зерновой пыли, при погрузке пшеницы на корабль.

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#безопасность
#предприятия
#расследование
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Медведев: У России достаточно сил, чтобы решить все задачи СВО
08 августа 2023, 09:16

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что у России достаточно сил для того, чтобы справиться со всеми задачами специальной военной операции и добиться мира на собственных условиях.
По словам Медведева, 8 августа 2008 года Россия за пять дней дала жесткий отпор на атаку Цхинвала, защитив жителей Абхазии и Южной Осетии. Тогда за спиной экс-президента Грузии Михаилом Саакашвили стояли западные страны, которые пытались создать опасность в непосредственной близости от российской границы.

Тогда, считает зампред Совбеза РФ, США и их вассалам не хватило опыта. Сейчас они вновь пытаются стереть Россию с лица земли, уверен Медведев.


«Против нас практически в открытую воюет вся система НАТО. У нас достаточно сил, чтобы решить все задачи специальной военной операции. Как и в августе 2008 года, наши враги будут раздавлены, а Россия добьётся мира на своих условиях. Победа будет за нами!» - написал Медведев в своем Telegram-канале.

При этом спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин уверен, что судьба Зеленского будет такой же, как у Саакашвили. По его словам, марионетки Вашингтона и Брюсселя заканчивают одинаково — от них избавляются, перестав в них нуждаться.

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#рф
#переговоры
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Володин: Зеленского ожидает судьба Саакашвили
08 августа 2023, 08:41

Фото: сайт Кремля

Судьба Зеленского будет такой же, как у экс президента Грузии Саакашвили. Об этом в своем телеграм-канале написал спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин, добавив, что все марионетки Вашингтона и Брюсселя заканчивают одинаково — от них избавляются, перестав в них нуждаться.
Парламентарий напомнил, что режим Саакашвили с самого начала был откровенно русофобским. Его поддерживали НАТО и Евросоюз, финансировали, снабжали оружием, обучали военных. То же самое позже повторилось и на Украине.

Позже Саакашвили, став ненужным Западу, будет осужден у себя на родине. С Украины его депортировали, лишив гражданства. Сейчас он отбывает наказание за преступления, которые совершил будучи президентом Грузии.

История повторяется, но теперь уже на Украине. Запад уже устал от Зеленского и ненасытного киевского режима. Его неблагодарность стала доминантой европейской политики в последнее время Об этом открыто говорят в Великобритании, и даже в Польше.

Саакашвили сейчас изгой, военный преступник, отбывающий срок в тюрьме. То же самое ожидает и Зеленского, заключил Вячеслав Володин.

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