В Санкт-Петербурге официально открылся китайский визовый центр

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В Санкт-Петербурге официально начал работать китайский визовый центр. Об этом сообщает ТАСС.
Заместитель генерального консула КНР Чжан Сяоцин, который присутствовал на церемонии открытия, сообщил, что центр оснащён первоклассной техникой, в нём созданы комфортные условия для посетителей.
Заместитель представителя МИД России в Санкт-Петербурге Владимир Алимов заявил, что открытие визового центра – это огромный шаг к развитию и укреплению сотрудничества России и Китая.
Уточняется, что ежедневно визовый центр сможет принять более 300 человек.
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Заместитель представителя МИД России в Санкт-Петербурге Владимир Алимов заявил, что открытие визового центра – это огромный шаг к развитию и укреплению сотрудничества России и Китая.
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Анастасия Чинкова