В санкционный список США попали несколько российских банков

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Почта Банк, ВБРР, банк «Русский стандарт» оказались под санкциями США.
Госдеп США был намерен «поддержать» иностранных партнёров в соблюдении антироссийских санкций. Он выделит на эти цели $18 млн. Так, новая программа включит в себя обмен информацией, контроль за соблюдением рестрикций и проведение расследований.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна должна быть готова к усилению западных антироссийских санкций. Об этом он заявил в ходе совещания по вопросам экономики.
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«Управление по совместному уменьшению угроз Бюро по вопросам международной безопасности и нераспространения Госдепа США наращивает потенциал иностранных партнёров для поддержки реализации санкций, введённых против России и Белоруссии», — приводит RT текст соответствующего документа.
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Мария Фирсова