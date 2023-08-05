В Саудовской Аравии началась встреча государств для решения конфликта на Украине

Фото: iStock/Ayman Hussain
Ранее сообщалось, что Россия не была приглашена на переговоры. Однако Саудовская Аравия пообещала проинформировать Кремль об итогах встречи. А вот украинская сторона будет присутствовать на мероприятии, туда отправился глава офиса Зеленского Андрей Ермак.
Читайте также:
Глава офиса Зеленского Ермак примет участие в переговорах по Украине в Саудовской Аравии
Politico: Саудовская Аравия сообщит России об итогах встречи по Украине
Мексика не будет участвовать в переговорах по Украине без России