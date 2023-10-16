В Саудовской Аравии раскрыли, как Путин смог переиграть Запад

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Президент России Владимир Путин назвал истинную причину палестино-израильского конфликта, что привело его к статусу потенциального посредника между враждующими народами. Об этом в статье для Arab News сообщил эксперт по американо-арабским отношениям Дания Колейлат Хатиб.
Специалист отметила, что США не смогли заключить сделку, которая подойдёт для обеих сторон. Таким образом, им не удалось урегулировать конфликт, поэтому этим должен заняться кто-то другой.
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Анастасия Чинкова