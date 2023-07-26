В СБУ признали ответственность за теракт на Крымском мосту

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Председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил о причастности СБУ к подрыву Крымского моста в октябре прошлого года. Его слова приводит издание «Страна.ua».
«Разрушение Крымского моста - это одна из реализаций СБУ», - заявил Малюк.Теракт на Крымском мосту был совершен 8 октября 2023 года. В результате подрыва грузового автомобиля, следовавшего по мосту, несколько пролетов конструкции оказались разрушены.
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