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В СБУ признали ответственность за теракт на Крымском мосту

Малюк заявил о причастности СБУ к подрыву Крымского моста в 2022 году
26 июля 2023, 17:06

Фото: iStock/alzay

Председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил о причастности СБУ к подрыву Крымского моста в октябре прошлого года. Его слова приводит издание «Страна.ua».
«Разрушение Крымского моста - это одна из реализаций СБУ», - заявил Малюк.
Теракт на Крымском мосту был совершен 8 октября 2023 года. В результате подрыва грузового автомобиля, следовавшего по мосту, несколько пролетов конструкции оказались разрушены.


Киевский режим продолжает осуществлять атаки на объект инфраструктуры. 17 июля, в результате преступных действий ВСУ, погибли два человека, пострадал ребенок. Украинская сторона выпустила по Крымскому мосту два беспилотника, начиненных взрывчатым веществом.

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#Украина
#Крымский мост
#теракт
#СБУ
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Во Франции возмутились очередной передачей 1,5 млрд евро Киеву
Французский политик Филиппо: ЕС передаёт Киеву деньги, забывая о европейцах
26 июля 2023, 17:12

Фото: iStock/SimonLukas

Евросоюз отдает Украине огромные суммы денег, поддерживая киевский режим, вместо того, чтобы потратить их на улучшение качества жизни европейцев. Так считает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«ЕС осуществил ежемесячный платеж в размере 1,5 миллиарда евро режиму Зеленского! И это продолжается с января!» - написал Филиппо в своем аккаунте в Twitter.
По его оценкам, только за июль Франция передала Украине около 300 миллионов евро.

Ранее политик уже называл безумием требование украинского лидера Владимира Зеленского о новых поставках западной техники, который просил 300 танков и 80 истребителей F-16 для ускорения контрнаступления ВСУ. Тогда Филиппо задался вопросом: «А не попросит ли Зеленский еще и ядерную бомбу?».

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#ЕС
#Франция
#Украина
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Путин заявил, что РФ высоко ценит многолетние дружеские связи с Эфиопией
Путин: Ко встрече с премьером Эфиопии подготовили пакет документов об атомной энергии
26 июля 2023, 16:29

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьером Эфиопии Абий Ахмедом сообщил, что высоко ценит многолетние дружеские отношения с государством.
Российский лидер также заявил, что к визиту эфиопского премьера, Москва подготовила пакет документов.

Сообщается, что представителю Эфиопии будет представлена информация, которая касается использования атомной энергии. Глава государства также отметил, что намерен обсудить двустороннее сотрудничество и актуальную мировую повестку. 

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#Эфиопия
#переговоры
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В Кремле объяснили сокращение числа участников саммита Россия - Африка
Песков: Число участников саммита Россия - Африка сократилось из-за графика
26 июля 2023, 16:19

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что число участников саммита Россия - Африка сократилось из-за графика некоторых лидеров.
Он также отметил, что ряд государств оказал некоторое давление на лидеров тех стран, участие которых предполагалось на саммите.

Спикер Кремля назвал давление США и Франции наглым вмешательством и влиянием на руководство африканских стран. По словам Пескова, сокращение численности участников обусловлено рабочими планами глав государств и давлением некоторых западных лидеров.

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#Песков
#саммит
#Африка
#Россия
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Володин заявил, что война против России стала огромной ошибкой Вашингтона и Брюсселя
Володин: Война против России стала огромной ошибкой Вашингтона и Брюсселя
26 июля 2023, 16:02

Фото: сайт Кремля

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что война против России стала огромной ошибкой Вашингтона и Брюсселя, а ставка на западное оружие не сработала.
​По его словам, расхваленная ​натовская техника горит на поле ведения боевых действий. ​Володин также прокомментировал высказывание генсека альянса Йенса Столтенберга, который ​заявлял, что бойцов украинских подразделений начали тренировать еще в 2014 году.

​Спикер Госдумы ​подчеркнул, что на протяжении нескольких лет, НАТО пыталось остановить развитие России, что могло бы привести к ее разрушению. Взращивая русофобию на Украине, наставники альянса снабжали Киев оружием и наемниками. 

Володин ​добавил, что президент России Владимир Путин не дал возможность реализовать преступные замыслы объединения, начав СВО. 

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#Володин
#Кремль
#Россия
#конфликт
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Во Франции заявили, что знали о готовящемся мятеже ЧВК «Вагнер»
Opinion: французская разведка знала о готовящемся мятеже ЧВК «Вагнер»
26 июля 2023, 15:58

Фото: iStock/Olivier DJIANN

Генеральная дирекция внешней безопасности Франции (DGSE) знала, что ЧВК «Вагнер» готовит мятеж в России. Об этом сообщает издание Opinion.
Согласно материалу, французский лидер Эммануэль Макрон отмечал качество разведки страны, намекая на полученную информацию о готовящемся в России мятеже.

«DGSE держала французские власти в курсе планов главы группы "Вагнер". Издание Washington Post сообщало, что американским спецслужбам было известно об этом "с середины июня", однако французская разведка знала о существовании такого "проекта" намного более заранее», - пишет Opinion.

В статье уточняется, что получить эту информацию стало возможно благодаря тому, что французская разведка давно следит за ЧВК «Вагнер» ввиду ее якобы «антифранцузской» деятельности в Африке, ЦАР и Мали. Кроме того, работа одного из семи центров DGSE полностью посвящена России.

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#Франция
#мятеж
#разведка
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В Кремле прокомментировали решение Кишинева сократить число дипломатов РФ
Песков заявил, что Кишинев заводит отношения с Россией «в жалкое состояние»
26 июля 2023, 15:36

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение Молдавии о сокращении числа российских дипломатов в стране. Он отметил, что Кишинев продолжает вести недружественную политику по отношению к РФ.
По словам спикера Кремля, руководство Молдавии заводит двусторонние отношения с Россией в жалкое состояние. Москва выражает сожаления в связи с действиями Кишинева, заключил он. 

Ранее, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва примет ответные меры на решение Молдавии о сокращении количества персонала российского посольства. Она также назвала действия страны недружественными и необоснованными. 

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#Кремль
#Песков
#Молдавия
#дипломаты
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Западные эксперты обвиняют НАТО в провале контрнаступления ВСУ
Newsweek: ответственность за провал контрнаступления ВСУ несут страны НАТО
26 июля 2023, 15:33

Фото: iStock/JARAMA

Именно руководства стран-участниц НАТО виноваты в провале контрнаступления ВСУ, так как не смогли качественно подготовить Украину к его проведению и постоянно отодвигали его начало. Об это пишет американское издание Newsweek, ссылаясь на западных экспертов.
 «Хотя этой относительной неудаче есть множество причин, в том числе мощь российской обороны, некоторые эксперты указывают и на менее очевидную причину: НАТО», - говорится в статье издания.

Объясняется это тем, что именно альянс все время отодвигал дату начала контрнаступления ВСУ. При этом сами украинские военные были не готовы к его осуществлению, так как страны Запада недостаточно потрудились считают эксперты.

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#ВСУ
#НАТО
#контрнаступление
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В долине реки Вязёмки впервые обнаружили редчайший гриб
26 июля 2023, 15:02

Фото: Минэкологии МО / Д. Юдин

На особо охраняемой природной территории местного значения «Долина реки Вязёмки» в Одинцовском городском округе нашли трутовик разветвлённый, внесённый в Красные книги России и Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минэкологии.
Открытие сделали биологи, ведущие для министерства мониторинг редкой флоры и фауны. Трутовик разветвлённый – редчайший вид, который фиксировали на западе региона лишь в 2015 и 2021 годах. Гриб съедобный, однако его сбор чреват административной ответственностью, так как этот вид находится под охраной. 
 
Гриб имеет необычную форму – он состоит из многих сросшихся грибочков. Кроме того, у него внушительные размеры – до 50 см в диаметре.
 
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#Минэкологии МО
#Московская область
#Подмосковье
#гриб
#Красная книга
#природа
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Подмосковный парк «Веретьево» получил золотой диплом международной архитектурной премии
26 июля 2023, 14:44

Фото: Минкульт МО

Парк «Веретьево» в Талдомском городском округе получил золотой диплом XVII международного конкурса архитектуры и дизайна «Евразийская Премия». Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Московской области.
Проект парка разработал архитектор Александр Бродский. В болотный ландшафт площадью 7 га удалось вписать архитектурные арт-объекты. Пространство посвящено течению времени, переменам в природе и мире вещей. Некоторые архитектурные объекты вместили тематические библиотеки. Благодаря проложенным над землёй экотропам парк доступен для прогулок даже во время ливней и в половодье.
 
«Евразийская Премия» вручается с 2003 года. В жюри входят главы крупнейших мировых архитектурных компаний и главреды влиятельных мировых СМИ из 16 стран.

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#Минкульт МО
#парк
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#архитектура
#Талдом
#Московская область
#Подмосковье
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Подмосковье ищет медработников