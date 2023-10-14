В секторе Газа нашли тела пропавших израильтян

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Издание Haaretz сообщает, что в ходе военной операции на территории сектора Газа были обнаружены тела израильтян, ранее считавшиеся пропавшими без вести.
«В течение последних 24 часов, в ходе рейдов, проведенных в секторе Газа, пехота и бронетанковые войска ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) обнаружили тела израильтян, которые ранее были объявлены пропавшими без вести, а также предметы, которые могут быть полезными при освобождении израильтян, похищенных ХАМАСом», — отмечает газета.Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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