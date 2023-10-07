В секторе Газа палестинцы уже празднуют «победу» над Израилем

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Палестинцы в секторе Газа уже празднуют «победу» над израильской армией. Местные жители размахивают арабскими флагами и под крики «Аллаху Акбар!» аплодируют террористам из бригад военного крыла движения ХАМАС под названием «Изз ад-Дин аль-Кассам».
Палестинские СМИ сообщают о том, что бульдозеры уже начали демонтировать вдоль границ между сектором Газа и территориями Палестины, присоединенными к Израилю. Жители приграничных районов пытаются спрятаться от боевиков, продвигающихся вдоль границы. Захваченных заложников, военных и гражданских, боевики отвозят в сектор Газа.
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