В секторе Газа погиб командующий силами безопасности Мхейсен

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Командующий силами безопасности сектора Газа генерал-майор Джихад Мхейсен погиб в результате удара, нанесенного израильскими ВВС. Об этом сообщил представитель министерства внутренних дел Газы Ияд аль-Бузум.
«Мы оплакиваем погибшего Джихада Мхейсена, командующего национальной службой безопасности сектора Газа», - сказал аль-Бузум.
Кроме того, по его словам, в результате удара Израиля убит Фуад Абу Бтейхан. Он возглавлял в Газе управление границ и погранпереходов. Аль-Бузум отметил, что Израиль нанес точечные удары по домам убитых командиров. Вместе с ними также погибли и члены их семей.
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Элина Позднякова