В секторе Газа погибли 16 палестинских журналистов

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16 палестинских журналистов погибли в секторе Газа в результате израильских атак.
Об этом сообщает движение ХАМАС.
Ранее сообщалось, что Израиль ударил по больнице и госпиталю в Газе. Минздрав Палестины сообщает, что Израиль нанёс удары по европейской больнице и Эмиратскому полевому госпиталю, который находится на шоссе для эвакуации беженцев в секторе Газа, передаёт РИА Новости.
Ранее сообщалось, что армия обороны Израиля применила боеприпасы с белым фосфором при обстреле ливанских приграничных районов. Сообщается, что обстрел был совершен преимущественно по населенным пунктам. В результате произведенного со стороны Израиля обстрела есть пострадавшие, но их точное число остается неизвестным.
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Ранее сообщалось, что Израиль ударил по больнице и госпиталю в Газе. Минздрав Палестины сообщает, что Израиль нанёс удары по европейской больнице и Эмиратскому полевому госпиталю, который находится на шоссе для эвакуации беженцев в секторе Газа, передаёт РИА Новости.
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Мария Фирсова