В секторе Газа погибли более 2 тысяч человек

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Число жертв палестино-израильского конфликта в секторе Газа растёт.
По данным палестинского Минздрава, уже погибли 2450 человек. Также сообщалось о 9 тысячах пострадавших.
Ранее Управление Организации Объединенных Наций (ООН) по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) заявляло, что больницы в секторе Газа почти истощили ресурсы.
Больницы в секторе Газа из-за блокады Израиля остались без электричества. Они смогут продолжать работу только 48 часов, учитывая имеющиеся запасы топлива.
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Ранее Управление Организации Объединенных Наций (ООН) по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) заявляло, что больницы в секторе Газа почти истощили ресурсы.
«Во всех больницах осталось топлива на 48 часов работы резервных генераторов. Прекращение работы генераторов поставит жизни тысяч пациентов под угрозу», — утверждается в заявлении.Читайте также:
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Мария Фирсова