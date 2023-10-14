В секторе Газа погибли более 700 детей

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Более 700 детей погибли в секторе Газа в результате израильских ударов.
Данные приводит Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ):
Представитель организации Джеймс Элдер уточняет, что дети получили ужасные ожоги, минометные ранения, а некоторые лишились конечностей. Больницы Газы не располагают ресурсами, чтобы оказывать необходимую помощь.
Армия обороны Израиля в субботу вновь осуществила широкомасштабные атаки по сектору Газа.
Призывы к населению сектора Газа о перемещении в другую его часть невозможно осуществить без гуманитарной катастрофы.
Речь идёт о перемещении миллиона человек, которым некуда идти. Об этом сообщил представитель отделения ЮНИСЕФ на Ближнем Востоке Салим Овейс.
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«Согласно последним сообщениям местных органов здравоохранения и СМИ, по меньшей мере 2215 палестинцев были убиты, в том числе более 700 детей», - заявила пресс-секретарь ЮНИСЕФ Сара Аль-Хаттаб в эфире CNN.
Армия обороны Израиля в субботу вновь осуществила широкомасштабные атаки по сектору Газа.
Призывы к населению сектора Газа о перемещении в другую его часть невозможно осуществить без гуманитарной катастрофы.
Речь идёт о перемещении миллиона человек, которым некуда идти. Об этом сообщил представитель отделения ЮНИСЕФ на Ближнем Востоке Салим Овейс.
«Речь идёт о примерно одном миллионе человек на севере Газы, которым некуда идти, для них нет безопасных мест. ООН во всех своих подразделениях призвала отказаться от этого решения и разрешить поступление гуманитарной помощи в сектор Газа для распределения между детьми, семьями, гражданским населением», - сказал Салим Овейс.Читайте также:
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Мария Фирсова