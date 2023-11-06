В секторе Газа погибли более 80 сотрудников ООН

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Число сотрудников агентства ООН, которые погибли во время помощи палестинцам, достигло 88.
Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) информирует, что 88 сотрудников ООН скончались в секторе Газа после начала войны между радикальным палестинским движением ХАМАС и Израилем.
Это называют самой крупной потерей ООН из когда-либо зафиксированных в одном конфликте.
Ранее сообщалось, что Израиль планирует проводить операцию в секторе Газе до победного конца. Об этом во время выступления перед военными сообщил премьер-министр государства Беньямин Нетаньяху.
По его словам, военные действия не будут прекращены без возращения всех заложников, так как у Израиля нет другого выбора, и это должны понимать и союзники страны, и её противники.
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Это называют самой крупной потерей ООН из когда-либо зафиксированных в одном конфликте.
По его словам, военные действия не будут прекращены без возращения всех заложников, так как у Израиля нет другого выбора, и это должны понимать и союзники страны, и её противники.
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Мария Фирсова