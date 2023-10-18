В секторе Газа при обстреле больницы погиб 471 человек

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В результате обстрела больницы Аль-Ахли в секторе Газа погибли 471 человек.
Уточнённые данные приводит Минздрав Палестины.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что удар по больнице в Газе был нанесен «другой командой». Об этом Байден сообщил в ходе конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.
Напомним, больница «Аль-Ахли» в секторе Газа во вторник, 17 октября подверглась атаке. 471 человек погиб в результате удара. Участники палестино-израильского конфликта возложили вину за атаку друг на друга. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что прямого попадания по больнице в секторе Газа не было, удар пришелся по близлежащей парковке.
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Ранее президент США Джо Байден заявил, что удар по больнице в Газе был нанесен «другой командой». Об этом Байден сообщил в ходе конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.
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Мария Фирсова