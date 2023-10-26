В секторе Газа в заложниках люди с израильским и российским гражданствами

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Три человека с российским и израильским гражданствами могут находится в заложниках в секторе Газа.
Об этом рассказал посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что израильские военнослужащие продолжают подготовку к наземной фазе операции в секторе Газа, но пока говорить о точных сроках начала преждевременно. Об этом Нетаньяху сообщил в телеобращении к нации.
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что израильские военнослужащие продолжают подготовку к наземной фазе операции в секторе Газа, но пока говорить о точных сроках начала преждевременно. Об этом Нетаньяху сообщил в телеобращении к нации.
«Мы уничтожили уже тысячи террористов, это только начало. Кроме того, мы готовимся к наземной операции», — рассказал премьер-министр.Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе.
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Мария Фирсова