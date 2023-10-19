В секторе Газа заявили, что ЦАХАЛ нанёс удары по 160 школам анклавы

Фото: iStock/Giladvalkor
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) с начала эскалации конфликта нанесла удар по 160 школам в секторе Газа, об этом заявила пресс-служба правительства сектора Газа, связанного с палестинским движением ХАМАС.
«Бомбардировкам подверглись 160 школ, из них 19 прекратили свою работу», - прокомментировали ситуацию в пресс-службе.
По последним данным палестинского Минздрава, в результате израильских ударов по сектору Газа погибли 3785, 1524 из них - дети. Еще 12,5 тысяч человек пострадали и находятся в больницах с травмами разной степени тяжести.
Читайте также:
Гутерриш призвал к двухнедельному перемирию на Ближнем Востоке
Глава Минобороны Израиля Галлант заявил о скором приказе войти в Газу
В ООН заявили о существовании риска геноцида в Газе из-за действий Израиля
Евгения Парфентьева