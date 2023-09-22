В сенате США предложили оказать военную помощь Армении

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Межпартийная группа сенаторов США представила законопроект об оказании помощи Армении, включая военную, а также введении санкций против Азербайджана из-за обострения в Карабахе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующее совместное заявление.
В качестве автора инициативы выступает председатель комитета по иностранным делам верхней палаты конгресса США Роберт Менендес.
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