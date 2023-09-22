В сенате США предложили оказать военную помощь Армении

Президент США Джо Байден заявил, что первые американские танки Abrams поступят на Украину уже на следующей неделе, сообщает ТАСС. Он также добавил, что Соединённые Штаты существенно расширят поставки Украине средств противовоздушной обороны, в том числе передадут новые батареи системы HAWK, «чтобы помочь Украине защититься от путинских ударов по инфраструктуре».