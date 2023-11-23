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Украина находится в отчаянном положении, и ей немедленно нужна помощь США. Об этом глава комитета сената США по международным отношениям Бен Кардин, передает журнал New Yorker.
«Давайте признаем, что Украина в отчаянии и им нужна помощь незамедлительно», - заявил Кардин.
Он также отметил важность оказания помощи и Израилю, однако подчеркнул, что для Киева вовремя оказанная помощь гораздо важнее. Кардин объяснил, что Израиль имеет возможность себя защищать.
По его словам, экономические трудности и инфляция в европейских странах обусловлены помощью, оказываемой Киеву. Параллельно он отметил ухудшение ситуации на военном поле в пользу России. Аро подчеркнул, что Украина продолжает свои боевые действия благодаря финансовой поддержке Европы и военной помощи США.
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